Королевский подарок: «Башспирт» отправил свою продукцию посылкой Елизавете II

Кстати, это не первый случай, когда «Башспирт» преподносит подарки такого рода. Не далее как минувшим летом посланник «Башспирта» в костюме «Северного Амура» наведался в Госдуму России, чтобы передать лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому башкирский кумыс. Такой подарок было решено сделать после того, как во время Петербургского международного экономического форума Владимир Жириновский «конфисковал» почти всю выставочную продукцию «Башспирта». При этом известный политик расстроился, что ему не налили кумыс в самый разгар деловой программы мероприятия.