Королевский подарок: «Башспирт» отправил свою продукцию посылкой Елизавете II

Сегодня, 19 ноября, стало известно, что компания «Башспирт» отправила один из своих хитов своей продукции королеве Великобритании Елизавете II. Два ящика напитка премиум-класса, который «Башспирт» начал производить в этом году и который практически сразу полюбился потребителем, были бережно упакованы и отправлены курьерской доставкой в Лондон, в Букингемский дворец на имя английской королевы.
Как пояснил сотрудник «Башспирта» Артур Уразбахтин, идея сделать такой подарок самой важной персоне Великобритании появилась у его коллег после новости о том, что врачи запретили Её Величеству Елизавете II уменьшить количество потребляемого алкоголя, а она сама приняла решение вовсе отказаться от спиртного.
В «Башспирте» решили попробовать исправить ситуацию и предложить 95-летней хозяйке Букингемского дворца свой напиток, прототип которого, к слову, является излюбленным напитком англичан. «Холодный, как металл», - так о нем отзываются завсегдатаи английских пабов, а многие их земляки считают этот напиток лекарством.
В состав напитка, адресованного Елизавете II, входят плоды можжевельника, цветы липы и, конечно же, башкирский мёд. Сотрудники «Башспирта» не сомневаются, что подарок придется по душе королеве и будет оценен ею по достоинству.
- Мы проконсультировались с башкирскими медиками и учеными и решили отправить его королеве. Надеемся, что она попробует этот напиток, высоко его оценит и даст нам обратную связь, - сообщил Артур Уразбахтин.
Пока никаких известий от Её Величества в Уфу не поступило, но судя по почтовой квитанции, посылка точно достигла адресата.
Кстати, это не первый случай, когда «Башспирт» преподносит подарки такого рода. Не далее как минувшим летом посланник «Башспирта» в костюме «Северного Амура» наведался в Госдуму России, чтобы передать лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому башкирский кумыс. Такой подарок было решено сделать после того, как во время Петербургского международного экономического форума Владимир Жириновский «конфисковал» почти всю выставочную продукцию «Башспирта». При этом известный политик расстроился, что ему не налили кумыс в самый разгар деловой программы мероприятия.