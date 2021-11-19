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Код для шопинга: жители Уфы могут сделать карту лояльности «Перекрёстка» банковской

19 ноября 2021, 14:00
Фото: © ТАСС / Артём Геодакян
Столица Башкирии стала одним из десяти городов, жителям которых уже доступны услуги новых финансовых сервисов под брендом «X5 Банк».

О пилотном запуске этого проекта сообщила ведущая продуктовая розничная компания России X5 Group. Как уточняют представители ритейлера, первым продуктом «X5 Банка» стала цифровая «X5 Карта», которая объединит функционал карты лояльности торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток» с оплатой, переводом денег, получением рублевого возврата за покупки и другими банковскими услугами.

Чтобы стать владельцем карты нового типа, необходимо воспользоваться мобильным приложением одной из сетей и обновить свою текущую карту лояльности до банковской. Попутно предоставляется возможность заказать пластиковую карту, которую доставит курьер.

Сейчас «X5 Карта» уже доступна пользователям мобильного приложения торговой сети «Перекрёсток» в 10 российских городах (в числе которых и Уфа), а в течение месяца такая возможность будет и у покупателей «Пятёрочки» в 13 городах страны.

Пополнить счет «X5 Карты» можно через мобильные приложения торговых сетей, а также через мобильное приложение Альфа-Банка без комиссий или через банкоматы любого банка РФ и Систему Быстрых Платежей (СБП).

За совершенные покупки пользователи «X5 Карты» будут получать кешбэк до 2% от суммы потраченных средств, а также процент на остаток до 8% годовых. Подробнее с тарифами карт можно ознакомиться на сайте.

Выпуск и обслуживание «Х5 Карты» бесплатны. По мере развития продуктовой линейки «Х5 Банк» будет предлагать другие платежные сервисы под своим брендом.

Стратегия X5 предусматривает присутствие на каждом этапе «клиентского пути», поэтому мы запустили «X5 Банк» и первым выпустили один из самых востребованных банковских продуктов - дебетовую карту, объединяющую и баллы лояльности, и банковский функционал. Такой бизнес позволит нам быть еще ближе к покупателям и предлагать новые возможности, удобные для клиента, сообщил главный исполнительный директор X5 Group Игорь Шехтерман.

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