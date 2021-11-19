Код для шопинга: жители Уфы могут сделать карту лояльности «Перекрёстка» банковской

Стратегия X5 предусматривает присутствие на каждом этапе «клиентского пути», поэтому мы запустили «X5 Банк» и первым выпустили один из самых востребованных банковских продуктов - дебетовую карту, объединяющую и баллы лояльности, и банковский функционал. Такой бизнес позволит нам быть еще ближе к покупателям и предлагать новые возможности, удобные для клиента, сообщил главный исполнительный директор X5 Group Игорь Шехтерман.