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Госдума в январе рассмотрит законопроект от Башкирии о некорректных расчетах за ЖКУ

19 ноября 2021, 05:39
Фото: 2gis.ru
Законопроект об изменениях в Кодекс РФ об административных правонарушениях Госдума РФ рассмотрит уже в январе следующего года. Депутаты Курултая предлагают штрафовать ресурсоснабжающие компании за завышение коммунальных платежей.

Стало известно, что внесенный в Госдуму РФ законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», который предлагает привлекать к административной ответственности и штрафовать ресурсоснабжающие компании за некорректные расчеты за жилищно-коммунальные услуги, будет рассматриваться уже в январе 2022 года.

Так, до 24 декабря Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству принимает отзывы, предложения и замечания к законопроекту.

Напомним, что, согласно законопроекту, протоколы об административных правонарушениях по результатам проверок будет составлять Госжилнадзор. Отметим, что на данный момент подобных полномочий у структуры нет.

Помимо этого, председатель Курултая Константина Толкачева заявляет, что по действующему законодательству, принцип юридического равенства не соблюдается. Так, за некорректные расчеты ресурсоснабжающие организации не привлекаются к ответственности, тогда как в отношении управляющих компаний составляется протокол об административном правонарушении.

#Новости#Элина Сайфранова#Политика
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