Госдума в январе рассмотрит законопроект от Башкирии о некорректных расчетах за ЖКУ

Стало известно, что внесенный в Госдуму РФ законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», который предлагает привлекать к административной ответственности и штрафовать ресурсоснабжающие компании за некорректные расчеты за жилищно-коммунальные услуги, будет рассматриваться уже в январе 2022 года.
Так, до 24 декабря Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству принимает отзывы, предложения и замечания к законопроекту.
Напомним, что, согласно законопроекту, протоколы об административных правонарушениях по результатам проверок будет составлять Госжилнадзор. Отметим, что на данный момент подобных полномочий у структуры нет.
Помимо этого, председатель Курултая Константина Толкачева заявляет, что по действующему законодательству, принцип юридического равенства не соблюдается. Так, за некорректные расчеты ресурсоснабжающие организации не привлекаются к ответственности, тогда как в отношении управляющих компаний составляется протокол об административном правонарушении.