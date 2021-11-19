Госдума в январе рассмотрит законопроект от Башкирии о некорректных расчетах за ЖКУ

Стало известно, что внесенный в Госдуму РФ законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», который предлагает привлекать к административной ответственности и штрафовать ресурсоснабжающие компании за некорректные расчеты за жилищно-коммунальные услуги, будет рассматриваться уже в январе 2022 года.