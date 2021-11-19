Экологичное производство: из тренда в реальность

Кстати, целевая газовая программа играет огромную роль в охране атмосферного воздуха. В соответствии с ней поэтапно обновляется инфраструктура объектов подготовки и сдачи газа – система газопроводов и мультифазных насосных станций, которые позволяют перекачивать неоднородную нефтегазовую смесь и транспортировать ее для дальнейшей очистки газа с последующим полезным использованием. Реализация данной газовой программы позволила «Башнефти» обеспечить почти 97% рационального использования попутного нефтяного газа в Республике Башкортостан (при нормативе не менее 95%), а на крупнейшем в республике Арланском месторождении этот показатель вырос до 99%.