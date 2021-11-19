Экологичное производство: из тренда в реальность

И если относительно недавно понятие «экологичное производство» воспринималась, как некий модный тренд, то уже сейчас накопилась реальная практика в данной сфере. Одним из лидеров по работе в этом направлении в Башкирии эксперты справедливо называют крупный бизнес, в частности, компанию «Башнефть» (входит в НК «Роснефть»), которая реализовывает значимые природоохранные проекты.
В целом за три квартала текущего года «Башнефть» направила на природоохранные проекты более 4,2 млрд рублей. Эффект от проведенных мероприятий очевиден.
В частности, как рассказали в компании, за 9 месяцев 2021 года «Башнефть» сократила воздействие на атмосферный воздух на 11%. При этом специалисты подчеркивают, что полученный результат стал закономерным итогом модернизации производства и реализации природоохранных мероприятий.
В «Башнефти» за счет «зеленых инвестиций» смогли сократить нагрузку на атмосферу, повысить полезное использование попутного нефтяного газа, проводят безопасную утилизацию промышленных отходов, рекультивацию земель, реализуют программы по повышению надежности трубопроводов, восстановлению лесов и восполнению ихтиофауны. Работа проводится в рамках целого ряда масштабных экологических программ «Роснефти», которая, как отмечают эксперты отрасли, является лидером в области экологичности производства и минимизации воздействия на окружающую среду.
Так, на предприятиях уфимского нефтеперерабатывающего комплекса «Башнефти» ведется круглосуточный экологический контроль. Замеры производятся на заводских установках, оснащенных современными высокоточными датчиками, а также вблизи производственных объектов компании с помощью мобильных экопостов.
Кроме этого на предприятии действует высокотехнологичная система контроля качества атмосферного фона, которая анализирует химический состав воздуха в жилых кварталах Уфы. Полученная информация оперативно передается в Минэкологии Республики Башкортостан в автоматическом режиме. В 2020 году «Башнефть» аккредитовала систему по международному стандарту.
Еще одно полезное внедрение на нефтеперерабатывающих заводах «Башнефти» - это полная переработка побочного продукта (сероводородсодержащего газа) при производстве различных видов топлива классов Евро-5 и высокоэкологичного Евро-6. Из этого газа вырабатывают серу, которая широко применяется в сельском хозяйстве как основа для производства удобрений, а также используется в различных отраслях промышленности.
Кстати, целевая газовая программа играет огромную роль в охране атмосферного воздуха. В соответствии с ней поэтапно обновляется инфраструктура объектов подготовки и сдачи газа – система газопроводов и мультифазных насосных станций, которые позволяют перекачивать неоднородную нефтегазовую смесь и транспортировать ее для дальнейшей очистки газа с последующим полезным использованием. Реализация данной газовой программы позволила «Башнефти» обеспечить почти 97% рационального использования попутного нефтяного газа в Республике Башкортостан (при нормативе не менее 95%), а на крупнейшем в республике Арланском месторождении этот показатель вырос до 99%.
Для контроля уровня парниковых газов на производственных объектах «Башнефти» специалисты используют беспилотные летательные аппараты, оснащенные самыми современными лазерными газоанализаторами, фото- и видеокамерами высокого разрешения.
Важнейшая часть экологических мероприятий – утилизация нефтесодержащих отходов. В 2021 году «Башнефть» на 21% подняла объём этой работы по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Особое место среди экологических проектов «Башнефти» занимает сохранение биологического разнообразия водоёмов Башкортостана и России в целом. Mkset в течение года подробно рассказывала об этих мероприятиях.
Напомним, в текущем году работники «Башнефти» выпустили более 672 тысяч мальков сига, муксуна и стерляди в регионах присутствия компании.
Мы также рассказывали о том, как работники «Башнефти» проводили в этом году крупнейшее за последние 20 лет озеленение территорий. В регионах производственной деятельности работники компании было высажено свыше 3,6 млн саженцев хвойных пород, большая часть из них пришлась на нашу республику. В итоге общая площадь озеленения превысила 900 гектаров.
Нет сомнений, что эта нужная работа будет продолжена и в будущем.