Выпить и умереть: почему в Башкирии пьют суррогатный алкоголь и трудно ли его купить

Безусловно, распитие алкогольных напитков не слишком поощряется обществом. Тем не менее большая часть населения алкоголь все-таки употребляет. Одно из таких застолий плачевно закончилось для студентов в Казани: 10 из 13 отравившихся «паленкой» ребят оказались уроженцами городов Башкирии, которую уже не первый раз в этом году сотрясают скандалы с суррогатным алкоголем.
Mkset пообщался с человеком, который «знает толк» в разливном крепком алкоголе и имеет опыт его употребления. Игнат (имя изменено — прим. ред) уточняет, что сейчас он не пьет, отчасти и по той причине, что здоровья любовь к «разливухе» никому не добавляет.
Все началось в студенческие годы. Денег нет, стипендии и на еду не хватает, а праздника хочется. Да побольше. Одногруппник рассказал, что у его старшего брата есть выход на казахскую водку в пятилитровых канистрах, он с друзьями и сам ее пьет и даже с похмелья не болеет. Цена за пять литров тогда была около 500 рублей, кстати, с тех пор она не особо-то и изменилась, мужики говорят, что по 1000 рублей берут.Игнат
По словам Игната, они с товарищами не удержались от столь соблазнительного варианта удешевить традиционное распитие алкоголя на выходных. Водка была куплена, из-за экономии на выпивке удалось приобрести куда больше закуски.
— Праздник удался, мы достаточно быстро напились, и, к своему удивлению, даже с похмелья не болели. Нам очень понравилось, не буду врать и придумывать, — вспоминал Игнат.
На розлив предлагали не только водку, но якобы и коньяк. По признанию собеседника, они не особенно задумывались о качестве продукции и верили (или хотели верить) поставщику.
Ну вы же понимаете, что нам ни к чему было тащить пойло на экспертизу, но мы думали, что это разукрашенная водка с ароматизаторами, ведь был и просто «коньяк», и шоколадный. На пробу взяли и водку, и «шоколадку» эту. Тут-то и произошли интересности, сладкий оригинальный напиток пришелся по вкусу девушкам, пился он легко и был «вкусненьким».Игнат
Игнат говорит, что с ним и с его студенческой компанией никогда не происходило отравлений, все было в порядке, несмотря на то, что они меняли поставщиков на протяжении пяти лет. Студенчество закончилось, а привычка экономить никуда не делась, хотя, по словам Игната, дело не только в экономии.
— Мне казалось, что разливная водка «легче» обычной, разбавляют и пусть разбавляют, нашим легче. Похмелье либо такое же, либо меньше. У меня к тому моменту, наверное, уже сформировался алкоголизм, хоть я и не лечил его, думаю, что это было именно так. «Казашку» пил и я, и знакомые, никто не травился. Но со всякими вкусными водками прослеживалась тенденция: кто пил ее, просто с ума сходил, мы даже между собой называть ее стали «озверин».
Разливным алкоголем не брезгуют и взрослые люди, которые никак не могут побороть пагубное пристрастие, но научились с ним мирно сосуществовать. Mkset пообщался с Михаилом (имя изменено — прим. ред.), ему 59 лет, всю жизнь он проработал на железной дороге. Мужчина утверждает, что когда он там работал, пили на «железке» почти все. На пенсию он ушел раньше положенного, получив профзаболевание. Кто знает, может быть, этому заболеванию способствовало и регулярное потребление горячительных напитков. Пить алкоголь продолжает и сейчас, утверждает, что делает это культурно.
Я за свою жизнь чего только не попробовал, в девяностые чего только не продавали, в общем, я своего рода водочный сомелье, опыт не пропьешь, в отличии от всего остального. Вы рассказываете про ребят из Казани, ужас конечно, жаль очень, дай бог девочка оклемается, но я в своей водке уверен. Мне ее возит знакомый, у него дядька берет на заводе в Белебее ее. Насколько законно берет, меня не тревожит, 700 рублей — и пять литров нормальной водки, с которой не болеешь даже. В магазине наша башкирская водка стоит под пять сотен, нерентабельно это. Да и за второй бежать точно не придется. Михаил
Однако собеседник Mkset понимает, что подобный выбор — это достаточно отчаянная лотерея, ведь информация о том, что водку возят с завода, это лишь слова, в таком деле никакими накладными и не пахнет. Заметно, что Михаил призадумался, пятилитровка проходит через огромное количество рук и схема работает на доверии и честности самих продавцов, ну, и конечно же, на их репутации.
Спокойно закончившиеся истории наших собеседников противопоставляются истории студентов из Башкирии, за зрение которых сейчас борются врачи. Борются они и за жизнь 20-летней Дарьи П., которая находится в коме.
В настоящий момент известно, что ребята отмечали день рождения одного из друзей на вписке в Казани. Многие гости были из одного и того же башкирского города — Стерлитамака. На праздник парни решили взять водку в пятилитровке у поставщика Рината Ханнанова. Они брали у него напитки и раньше: бутлегер встречался с клиентами вечером у метро «Яшьлек».
Ночью 20-летней Насте П. стало хуже всех. Паника, тошнота, защемило руку, она не могла говорить. Под утро вызвали медиков. Сейчас девушка в коме, друзья думают, что ей хуже всех, потому что у неё одна почка. В больнице остаются ещё двое человек — Дарья П. и Мадина Х. У каждого члена компании в крови нашли метанол. тг-канал Mash-Batash
Данные об отравлении метанолом публикует и телеканал РЕН-ТВ, известно, что в крови у всех участников попойки медики обнаружили метанол. У всех, кроме одной девушки, выявили примерное содержание вредного вещества, около 0,4%. У гостьи П. показатель составил 3,4%.
UPD: На момент написания материала стало известно, что Анастия П. скончалась в больнице
Телеграм-канал Mash-Iptash публикует запись разговора об ассортименте «Пузыря» — якобы так поставщика Ханнанова прозвали клиенты и друзья, которых у него было немало, ведь он прослыл большим любителем и организатором массовых вечеринок. Еще бы, с его-то выходом на теневой алкорынок.
Ринат Ханнанов, продавший казанским студентам палёный алкоголь, перекупал его у других и устраивал «тусы». В ассортименте у него были чудо-напитки со вкусом шоколада, лимона и ананаса — не подпольная лавка, а модный бар. Кому-то он загонял дешевле — по 1200 за пять литров, кому-то дороже, как пострадавшим ребятам. Сейчас Ринат всё отрицает: говорит, что ничем таким не занимался, ничего не продавал и вам не советует.тг-канал Mash-Iptash
Однако, позже выяснилось, что 13 студентов, госпитализированные в Казани, отравились обычной «незамерзайкой». В багажнике автомобиля из каршеринга, на котором молодежь приехала в съемный коттедж, оказалась еще одна, точно такая же пятилитровая бутыль, но с автомобильным антифризом. Её-то ребята и взяли в дом по ошибке. Видимо, вкус технической жидкости сразу не впечатлил студентов, и они решили употребить «стрёмную», по их словам, водку в виде коктейлей. Впрочем, от отравления это не спасло. Купленный баллон со спиртным оперативники нашли в багажнике машины — метанола в ней обнаружено не было.
Тема суррогатного алкоголя не нова для Башкирии. Глава республики Радий Хабиров нередко поднимает ее в ходе оперативных совещаний, в Башкирии регулярно проводится конкурс «Трезвое село», однако борьба по большей части нацелена против самогонщиков, которые из-под полы приторговывают самодельным алкогольным варевом в деревнях.
Так, 26 июля, глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях рассказал о хороших результатах политики борьбы с нелегальной торговлей алкоголем. По его словам, за год с прилавков изъяли четыре тысячи литров нелегального алкоголя. Однако уже на следующий день в соцсетях жители Салавата разместили любопытное видео. На нем компания из пяти мужчин устроилась у подъезда дома по улице Калинина с целью распить некоторое количество алкоголя. На видео очевидица предполагает, что в баллоне, который стоит на скамейке, находится «что-то», которое «где-то купили». После этого мужчины стали валиться с ног, выпив буквально по рюмке зелья. Все участники застолья, а их, как оказалось, было семеро, госпитализированы в отделение реанимации городской больницы Салавата. Местные жители в соцсетях писали, что после инцидента по близлежащим дворам полицейские разыскивали торговцев убойной жижей. Однако о поимке злодеев не сообщалось.
В октябре в России произошло массовое отравление метанолом в Оренбуржье, однако на складе, откуда поставляли суррогат, его разливали не в пластиковые баллоны, а в стеклянные бутылки. Первые сообщения об отравлениях появились 7 октября 2021 года. На вечер 8 октября 2021 года — 21 погибший, ещё 28 пострадавших. Позже начали активно поступать пациенты из Орска. На 13 октября число жертв достигло 35 человек. Башкирский след был и в этой истории, полиция Оренбургской области в Уфе обнаружила точку реализации технического спирта, из которого и был изготовлен суррогатный алкоголь.
Как сообщает следствие, уфимская компания продает технические жидкости официально. Известно, что у данной компании подозреваемый приобрел технический спирт под названием «ингибитор технический», который также можно использовать и для изготовления антикоррозийных составов. Теперь же сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, легально ли данная организация реализовывала опасную жидкость.
После этого жуткого случая в Башкирии в республике стартовал второй этап акции «Стоп, суррогат», в рамках которого возобновлены выплаты за сообщения о нелегальном алкоголе. Теперь за сообщения о производителях нелегальной продукции можно получить 50 тысяч рублей, о продавце — две тысячи рублей. Всем информаторам будет гарантирована конфиденциальность.
Теоретически продавать смерть в пятилитровых канистрах может любой. Тут не нужно ни налаженного контакта с заводчанами, у которых есть доступ к качественному этиловому спирту, ни особых способностей. Достаточно приобрести какой попало спирт, разбавить его и найти покупателей.
Корреспондент Mkset попытался самостоятельно раздобыть канистру «огненной воды», и, как оказалось, социальные сети пестрят алкогольными предложениями. В таких пабликах скрыты администраторы, нет ярких продающих постов и фото, да и участников в них немного. Размещен только номер телефона для связи в мессенджере. На сообщение корреспондента Mkset ответили молниеносно, отправив в телеграм-канал, где «вы найдете актуальный прайс, фото и видео продукции», а затем были готовы ответить на любые возникающие вопросы.
То, что корреспондент увидел по ссылке, повергло его в шок. Оптовая цена на бутылку водки — 85 рублей. Французский коньяк за пару сотен. Крепкие напитки по цене самой дешевой бутылки водки. Такие «привлекательные» цены могут легко вскружить голову не только неопытной молодежи, но и вполне зрелым любителям горячительного. И таких предложений десятки. Так в сети процветает подпольный алкогольный рынок, готовый оптом поставлять дешевую жижу сомнительного качества, медленно или одной рюмкой унося жизни незадачливых любителей выпить.
ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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