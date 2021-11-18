Выпить и умереть: почему в Башкирии пьют суррогатный алкоголь и трудно ли его купить

Я за свою жизнь чего только не попробовал, в девяностые чего только не продавали, в общем, я своего рода водочный сомелье, опыт не пропьешь, в отличии от всего остального. Вы рассказываете про ребят из Казани, ужас конечно, жаль очень, дай бог девочка оклемается, но я в своей водке уверен. Мне ее возит знакомый, у него дядька берет на заводе в Белебее ее. Насколько законно берет, меня не тревожит, 700 рублей — и пять литров нормальной водки, с которой не болеешь даже. В магазине наша башкирская водка стоит под пять сотен, нерентабельно это. Да и за второй бежать точно не придется. Михаил