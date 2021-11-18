Власти объяснили, почему ритуальщики тащили гроб на спине на кладбище в Башкирии

Власти Октябрьского прокомментировали случай на местном кладбище, где ритуальщикам пришлось 500 метров нести на себе гроб с покойным. Сами работники похоронной службы рассказали, что их катафалк застрял в грязи, тогда как на благоустройство кладбища потратили более трех миллионов рублей. При этом подъезд к кладбищу так и остались неотремонтированным.
Городские чиновники в ответ на запрос Mkset указали, что в Октябрьском по улице Гатиятуллина расположены два городских кладбища — русское и мусульманское. Ситуация, о которой идет речь, произошла на православном кладбище.
— Подъезд к самому кладбищу обустроен, до кладбища идет асфальтированная дорога. Внутри кладбища имеются два проезда, один из них процентов на 70 заасфальтирован, оставшаяся его часть и второй проезд отсыпаны песчано-гравийной смесью. По обоим проездам можно подъехать к месту захоронения на расстояние 100 метров, — объяснили в мэрии города.
Чиновники уверяют, что представители сферы ритуальных услуг решили поехать по необустроенной еще части кладбища.
— Это их решение, оно непонятно и ничем не оправдано. Погодные условия в это время года, конечно, не способствуют проезду, — добавили в администрации города.
По данным городских властей, в 2018 году из бюджета Октябрьского было выделено 233 800 рублей на ремонт и отсыпку двух дорог и их продление до самого кладбища. Чиновники заверили, что в следующем году обустройство подъездных путей до новых границ кладбища будет продолжено.
После случившегося власти решили отсыпать 180 метров дороги песчаногравийной смесью ближе к кладбищу. В этот период власти перенесут похороны на обустроенную сторону кладбища. По данным мэрии, ремонт внутренних проездов на городском кладбище в 2018 году в соответствии с муниципальном контрактом был выполнен в полном объеме. Была выполнена отсыпка песчано-гравийной смесью двух дорог и их удлинение до границы кладбища. Асфальтирование дорог контрактом не было предусмотрено и не выполнялось.
Власти сообщили, что связались с подрядчиком, выполнявшим ремонт дорог по муниципальному контракту в 2018 году. По словам директора фирмы, на него никто не выходил и никаких комментариев журналистам он не давал. Ранее Mash Batash сообщал, директор компании ООО «Строительная компания Регион» заявлял, что дороги заасфальтированы, а жалобы жителей не имеют под собой оснований.