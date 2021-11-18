Власти объяснили, почему ритуальщики тащили гроб на спине на кладбище в Башкирии

После случившегося власти решили отсыпать 180 метров дороги песчаногравийной смесью ближе к кладбищу. В этот период власти перенесут похороны на обустроенную сторону кладбища. По данным мэрии, ремонт внутренних проездов на городском кладбище в 2018 году в соответствии с муниципальном контрактом был выполнен в полном объеме. Была выполнена отсыпка песчано-гравийной смесью двух дорог и их удлинение до границы кладбища. Асфальтирование дорог контрактом не было предусмотрено и не выполнялось.