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Власти объяснили, почему ритуальщики тащили гроб на спине на кладбище в Башкирии

18 ноября 2021, 10:08
Фото: администрация Октябрьского
Мэрия Октябрьского, где и произошла странная ситуация, пояснила, что случившееся было решением самих ритуальщиков, «оно непонятно и ничем не оправдано», заявили власти в ответе на запрос Mkset.

Власти Октябрьского прокомментировали случай на местном кладбище, где ритуальщикам пришлось 500 метров нести на себе гроб с покойным. Сами работники похоронной службы рассказали, что их катафалк застрял в грязи, тогда как на благоустройство кладбища потратили более трех миллионов рублей. При этом подъезд к кладбищу так и остались неотремонтированным.

Городские чиновники в ответ на запрос Mkset указали, что в Октябрьском по улице Гатиятуллина расположены два городских кладбища — русское и мусульманское. Ситуация, о которой идет речь, произошла на православном кладбище.

— Подъезд к самому кладбищу обустроен, до кладбища идет асфальтированная дорога. Внутри кладбища имеются два проезда, один из них процентов на 70 заасфальтирован, оставшаяся его часть и второй проезд отсыпаны песчано-гравийной смесью. По обоим проездам можно подъехать к месту захоронения на расстояние 100 метров, — объяснили в мэрии города.

Чиновники уверяют, что представители сферы ритуальных услуг решили поехать по необустроенной еще части кладбища.

— Это их решение, оно непонятно и ничем не оправдано. Погодные условия в это время года, конечно, не способствуют проезду, — добавили в администрации города.

По данным городских властей, в 2018 году из бюджета Октябрьского было выделено 233 800 рублей на ремонт и отсыпку двух дорог и их продление до самого кладбища. Чиновники заверили, что в следующем году обустройство подъездных путей до новых границ кладбища будет продолжено.

После случившегося власти решили отсыпать 180 метров дороги песчаногравийной смесью ближе к кладбищу. В этот период власти перенесут похороны на обустроенную сторону кладбища. По данным мэрии, ремонт внутренних проездов на городском кладбище в 2018 году в соответствии с муниципальном контрактом был выполнен в полном объеме. Была выполнена отсыпка песчано-гравийной смесью двух дорог и их удлинение до границы кладбища. Асфальтирование дорог контрактом не было предусмотрено и не выполнялось.

Власти сообщили, что связались с подрядчиком, выполнявшим ремонт дорог по муниципальному контракту в 2018 году. По словам директора фирмы, на него никто не выходил и никаких комментариев журналистам он не давал. Ранее Mash Batash сообщал, директор компании ООО «Строительная компания Регион» заявлял, что дороги заасфальтированы, а жалобы жителей не имеют под собой оснований.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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