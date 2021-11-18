В Курултае Башкирии решили в три раза увеличить сумму на ремонт жилья детям-сиротам

В свою очередь напомним, что ремонт социального жилья не единственная проблема для детей-сирот. Для начала это жилье нужно получить, а с этим у детей-сирот и инвалидов Башкирии возникает немало проблем. Так экс-мэр Белорецка Владислав Миронов и его коллеги обвинялись в махинациях с жильем для детей-сирот. В частности, власти выделили сиротам дома, которые непригодны для проживания. Скандал во круг этой темы продолжается как минимум с 2018 года. Однако на прошлой неделе, 11 ноября Белорецкий суд прекратил преследование экс-главы района Владислава Миронова в связи с истечением срока давности. Однако в прокуратуре отметили, что прекращение уголовного дела за злоупотребления должностными полномочиями никак не оправдывает действия экс-главы района. К тому же, сам Миронов в суде не оспаривал свое участие и вину в преступлении.