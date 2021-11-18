В Курултае Башкирии решили в три раза увеличить сумму на ремонт жилья детям-сиротам

Разговоры о увеличении суммы, которая выделяется властями на ремонт жилья детям-сиротам велись еще в начале октября, именно тогда вопрос о размере данной выплаты стал ребром. Выплата в размере 50 тысяч рублей не индексировалась более семи лет, с 2014 года. Именно она и выделяется на ремонт жилья для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В конце ноября, а именно в пятницу, 25 ноября состоится пленарное заседание, в ходе которого и запланировано принять законопроект об увеличении бюджетных расходов на ремонт социального жилья. Мотивировано данное решение существенным подорожанием строительных материалов, которое особенно заметно стало этим летом.
В свою очередь напомним, что ремонт социального жилья не единственная проблема для детей-сирот. Для начала это жилье нужно получить, а с этим у детей-сирот и инвалидов Башкирии возникает немало проблем. Так экс-мэр Белорецка Владислав Миронов и его коллеги обвинялись в махинациях с жильем для детей-сирот. В частности, власти выделили сиротам дома, которые непригодны для проживания. Скандал во круг этой темы продолжается как минимум с 2018 года. Однако на прошлой неделе, 11 ноября Белорецкий суд прекратил преследование экс-главы района Владислава Миронова в связи с истечением срока давности. Однако в прокуратуре отметили, что прекращение уголовного дела за злоупотребления должностными полномочиями никак не оправдывает действия экс-главы района. К тому же, сам Миронов в суде не оспаривал свое участие и вину в преступлении.
Не лучше обстоят дела и у детей-инвалидов. Вчера, 17 ноября семья Закировых из города Туймазы обратилась к президенту Владимиру Путину из-за волокиты с жильем для детей инвалидов и саботажа местных правоохранителей требований главы следкома РФ Александра Бастрыкина разобраться в ситуации.