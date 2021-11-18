В башкирском Благовещенске решили построить химзавод за 200 миллионов рублей

Известно, что реализация проекта начнется уже в текущем 2021 году, а реализуют проект до 2023 года. Завод о котором идет речь будет выпускать капсулирующий агент и реагент снижения трения воды, сообщается что предприятие даст 12 рабочих мест, причем заработная плата там будет выше, чем средняя по Благовещенску.