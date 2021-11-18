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В башкирском Благовещенске решили построить химзавод за 200 миллионов рублей

18 ноября 2021, 07:24
Фото: 1mediainvest
17 ноября о том, что уже в текущем 2021 году в Благовещенске начнут реализовывать проект по строительству завода по производству химической продукции для нефтегазовой отрасли, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

Известно, что реализация проекта начнется уже в текущем 2021 году, а реализуют проект до 2023 года. Завод о котором идет речь будет выпускать капсулирующий агент и реагент снижения трения воды, сообщается что предприятие даст 12 рабочих мест, причем заработная плата там будет выше, чем средняя по Благовещенску.

Да реализацию этого проекта инвесторы запланировали направить чуть менее 200 миллионов рублей. Сообщается, что инвестор сможет воспользоваться преференциями, так как он будет являться резидентом ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития, где и будет построен завод).

#Новости#Ирина Деревянчук#Экономика
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