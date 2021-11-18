В Башкирию поступило 18600 доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт»

Сегодня, 18 ноября в медучреждения и пункты вакцинации Башкирии поставили долгожданную однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».
Еще 8 ноября о скором поступлении вакцины в регион рассказал Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве Башкирии. Тогда чиновник пообещал, что препарат поставят в республику до конца недели, однако фактически желающим ревакцинироваться пришлось ждать в два раза дольше.
Напомним, вчера, 17 ноября Минздрав Башкирии запустил чат-бот о наличии конкретной вакцины в пунктах вакцинации. Бот уже сейчас доступен в приложении Телеграм, достаточно в поисковой строке приложения вбить @BashVaccBot. Сообщается, что информация о наличии или отсутствии вакцин обновляется ежедневно.