mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирию поступило 18600 доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт»

18 ноября 2021, 06:36
Фото: 1mediainvest
18 ноября в регион поступила вакцина, которая рекомендована медиками именно для ревакцинации, сообщает Минздрав Башкирии.

Сегодня, 18 ноября в медучреждения и пункты вакцинации Башкирии поставили долгожданную однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».

Еще 8 ноября о скором поступлении вакцины в регион рассказал Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве Башкирии. Тогда чиновник пообещал, что препарат поставят в республику до конца недели, однако фактически желающим ревакцинироваться пришлось ждать в два раза дольше.

Напомним, вчера, 17 ноября Минздрав Башкирии запустил чат-бот о наличии конкретной вакцины в пунктах вакцинации. Бот уже сейчас доступен в приложении Телеграм, достаточно в поисковой строке приложения вбить @BashVaccBot. Сообщается, что информация о наличии или отсутствии вакцин обновляется ежедневно.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48