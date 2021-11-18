В Башкирию поступило 18600 доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт»

Еще 8 ноября о скором поступлении вакцины в регион рассказал Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве Башкирии. Тогда чиновник пообещал, что препарат поставят в республику до конца недели, однако фактически желающим ревакцинироваться пришлось ждать в два раза дольше.