В Башкирии работа 19 торговых центров была приостановлена из-за ковид-нарушений

Сегодня, 18 ноября, на брифинге по вопросам вакцинации специалист Роспотребнадзора Башкирии Елена Шакирова заявила, что с 24 октября в ходе проверок была приостановлена работа 19 торговых центров, а оштрафовано — 8.
Между тем, список предприятий, чьи сотрудники должны сделать обязательную вакцинацию накануне пополнился. Так, до 30 декабря 80% сотрудников промышленности, строительства и проектирования, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности должны быть вакцинированы. В противном случае организацию ждут либо штрафы, либо приостановка деятельности.