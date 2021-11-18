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В Башкирии две компании попали в «черный список» Центробанка

18 ноября 2021, 05:35
Фото: 1mediainvest.ru
Речь идет о списке нелегальных компаний, куда вошли круизный клуб «Инкрузес» потребительский кооператив «Бест Вэй». Центральный Банк усмотрел в указанных компаниях признаки финансовой пирамиды.

В «черный список» Центробанка были добавлены две организации с признаками финансовой пирамиды. На данный момент в списке значатся 27 компаний, которые были зарегистрированы в Башкортостане.

Так, признаки финансовой пирамиды были обнаружены у межрегионального кооператива «Бэст Вэй», который предлагает копить на недвижимость, но для начала, по правилам клуба, необходимо заплатить вступительный взнос, а после - ежемесячные взносы. В свою очередь копания доплатит за недвижимость из своих средств, однако оформит ее на свое имя.

Вторая компания — «Инкрузес». Суть организации заключается в вовлечении в «сеть» новых туристов, которые должны ежемесячно вносить 295 долларов, а после привлечения пятого друга путешествия для клиента якобы становятся бесплатными. Известно, что на 2018 год в клубе состояло более 1000 уфимцев.

Отметим, что указанные организации продолжают работать.

Между тем, Центральный банк рекомендует перед заключением договора проверять насколько легально деятельность данной организации. В случае, если признаки финансовой пирамиды были обнаружены после подписания договора ЦБ РБ советует обратиться в правоохранительные органы.

— Если вы узнали, что являетесь клиентом организации с признаками нелегальной, лучше прекратить с ней отношения и обратиться в правоохранительные органы, — сообщает замначальника отдела безопасности Национального банка Башкирии Наиль Габидуллин.

Создание подобного «черного списка» и регулярное его обновление, по мнению Центрабанка, нацелено на то, чтобы снизить риски для потребителей услуг недобросовестных компаний. На данный момент к нелегалам причислено 27 компаний, которые были зарегистрированы в Башкортостане, но, как отмечают в Нацбанке, реальное количество может быть выше, так как они могут быть зарегистрированы в другом регионе, либо вести свою деятельность через интернет, где место регистрации не имеет значения.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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