В Башкирии две компании попали в «черный список» Центробанка

В «черный список» Центробанка были добавлены две организации с признаками финансовой пирамиды. На данный момент в списке значатся 27 компаний, которые были зарегистрированы в Башкортостане.
Так, признаки финансовой пирамиды были обнаружены у межрегионального кооператива «Бэст Вэй», который предлагает копить на недвижимость, но для начала, по правилам клуба, необходимо заплатить вступительный взнос, а после - ежемесячные взносы. В свою очередь копания доплатит за недвижимость из своих средств, однако оформит ее на свое имя.
Вторая компания — «Инкрузес». Суть организации заключается в вовлечении в «сеть» новых туристов, которые должны ежемесячно вносить 295 долларов, а после привлечения пятого друга путешествия для клиента якобы становятся бесплатными. Известно, что на 2018 год в клубе состояло более 1000 уфимцев.
Отметим, что указанные организации продолжают работать.
Между тем, Центральный банк рекомендует перед заключением договора проверять насколько легально деятельность данной организации. В случае, если признаки финансовой пирамиды были обнаружены после подписания договора ЦБ РБ советует обратиться в правоохранительные органы.
— Если вы узнали, что являетесь клиентом организации с признаками нелегальной, лучше прекратить с ней отношения и обратиться в правоохранительные органы, — сообщает замначальника отдела безопасности Национального банка Башкирии Наиль Габидуллин.
Создание подобного «черного списка» и регулярное его обновление, по мнению Центрабанка, нацелено на то, чтобы снизить риски для потребителей услуг недобросовестных компаний. На данный момент к нелегалам причислено 27 компаний, которые были зарегистрированы в Башкортостане, но, как отмечают в Нацбанке, реальное количество может быть выше, так как они могут быть зарегистрированы в другом регионе, либо вести свою деятельность через интернет, где место регистрации не имеет значения.