В Башкирии две компании попали в «черный список» Центробанка

Создание подобного «черного списка» и регулярное его обновление, по мнению Центрабанка, нацелено на то, чтобы снизить риски для потребителей услуг недобросовестных компаний. На данный момент к нелегалам причислено 27 компаний, которые были зарегистрированы в Башкортостане, но, как отмечают в Нацбанке, реальное количество может быть выше, так как они могут быть зарегистрированы в другом регионе, либо вести свою деятельность через интернет, где место регистрации не имеет значения.