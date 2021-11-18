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Сторонник Навального из Уфы Федор Телин покинул Россию

18 ноября 2021, 16:44
Фото: соцсети
Юрист Федор Телин сообщил о том, что он покинул Россию еще два месяца назад. Он уговаривал уехать из страны и Лилию Чанышеву, но она категорически отказалась.

Бывший юрист Штаба Навального в Уфе* сообщил о том, что ему пришлось покинуть страну. По словам Федора Телина, покинуть Россию ему пришлось еще два месяца назад. Об этом он сообщил у себя на странице в социальных сетях.

- Почти два месяца назад мне пришлось уехать из России. Далось это решение нелегко - исключительно вынужденная мера. Я никогда не хотел уезжать из страны и родного города. После обысков я не сообщал где нахожусь, чтобы не навредить Лилии. Просил ее уехать тоже, но она категорически отказалась, - пишет юрист.

*Организация признана экстремистской на территории РФ.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
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