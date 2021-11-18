Сторонник Навального из Уфы Федор Телин покинул Россию

- Почти два месяца назад мне пришлось уехать из России. Далось это решение нелегко - исключительно вынужденная мера. Я никогда не хотел уезжать из страны и родного города. После обысков я не сообщал где нахожусь, чтобы не навредить Лилии. Просил ее уехать тоже, но она категорически отказалась, - пишет юрист.