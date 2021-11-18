Сбербанк начал выдавать ипотечные кредиты для покупки залогового жилья на аукционах

Привлечь агента для участия в торгах можно на сайте Portal-da.ru – крупной интернет-площадке от Сбера, предназначенной для покупки и продажи залогового и непрофильного имущества. На этом портале размещен полный перечень залоговых объектов, ссылки на торги, условия привлечения агента. На сайте Portal-da.ru можно также задать любой вопрос по объекту или связаться с сотрудниками банка.