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С 18 декабря работодатели Башкирии обязаны отстранить от работы невакцинированных

18 ноября 2021, 08:05
Фото: 1mediainvest
18 ноября на брифинге телеканала БСТ обсудили обязательную вакцинацию для определенных категорий работающих граждан, об обязанности отстранять от работы непривитых сообщила представитель Роспотребнадзора в Башкирии.

Брифинг телеканала БСТ был посвящен обязательной вакцинации для определённых категорий работающих граждан. Одним из первых заявлений, сделанных представительницей Роспотребнадзора Еленой Шакировой стало сообщение о том, что ровно через месяц, с 18 декабря все работодатели обязаны отстранить от работы сотрудников, не имеющих сертификата о вакцинации от коронавируса или справки о перенесенном заболевании за прошедшие полгода.

Работодатели обязаны вакцинировать 80 процентов работников, 20 процентов будут составлять работники, имеющие официальный медотвод и прочие сотрудники, в том числе находящиеся в декретном отпуске, работающие дистанционно в других регионах во время длительных командировок и работники, находящиеся на обучении.

Напомним, что речь идет не о всех работниках, но судя по списку, о большинстве. Если не переболевшие коронавирусом граждане хотят оставить за собой свое рабочее место, то привиться придется. Сделать это для сохранения рабочего места должны будут сотрудники мед и фарм предприятий, санаторно-оздоровительных организаций, вузов, школ, садиков и остальных образовательных организаций, социальных учреждений, транспортных организаций. Обязаны сделать прививу сотрудники правоохранительных и контрольно-надзорных органов и труженики международного аэропорта «Уфа». Вакцинация в обязательном порядке показана тем, кто работает вахтовым методом, волонтерам и даже призывникам.

Прививку должны сделать и работники сферы услуг, банков, отделений почты. О том, что вакцинация стала обязательной для работников промышленных, строительных и сельскохозяйственных предприятий сообщалось ранее, но напомнили о ней и в этот раз.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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