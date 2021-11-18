С 18 декабря работодатели Башкирии обязаны отстранить от работы невакцинированных

Напомним, что речь идет не о всех работниках, но судя по списку, о большинстве. Если не переболевшие коронавирусом граждане хотят оставить за собой свое рабочее место, то привиться придется. Сделать это для сохранения рабочего места должны будут сотрудники мед и фарм предприятий, санаторно-оздоровительных организаций, вузов, школ, садиков и остальных образовательных организаций, социальных учреждений, транспортных организаций. Обязаны сделать прививу сотрудники правоохранительных и контрольно-надзорных органов и труженики международного аэропорта «Уфа». Вакцинация в обязательном порядке показана тем, кто работает вахтовым методом, волонтерам и даже призывникам.