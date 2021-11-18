С 18 декабря работодатели Башкирии обязаны отстранить от работы невакцинированных

Брифинг телеканала БСТ был посвящен обязательной вакцинации для определённых категорий работающих граждан. Одним из первых заявлений, сделанных представительницей Роспотребнадзора Еленой Шакировой стало сообщение о том, что ровно через месяц, с 18 декабря все работодатели обязаны отстранить от работы сотрудников, не имеющих сертификата о вакцинации от коронавируса или справки о перенесенном заболевании за прошедшие полгода.
Работодатели обязаны вакцинировать 80 процентов работников, 20 процентов будут составлять работники, имеющие официальный медотвод и прочие сотрудники, в том числе находящиеся в декретном отпуске, работающие дистанционно в других регионах во время длительных командировок и работники, находящиеся на обучении.
Напомним, что речь идет не о всех работниках, но судя по списку, о большинстве. Если не переболевшие коронавирусом граждане хотят оставить за собой свое рабочее место, то привиться придется. Сделать это для сохранения рабочего места должны будут сотрудники мед и фарм предприятий, санаторно-оздоровительных организаций, вузов, школ, садиков и остальных образовательных организаций, социальных учреждений, транспортных организаций. Обязаны сделать прививу сотрудники правоохранительных и контрольно-надзорных органов и труженики международного аэропорта «Уфа». Вакцинация в обязательном порядке показана тем, кто работает вахтовым методом, волонтерам и даже призывникам.
Прививку должны сделать и работники сферы услуг, банков, отделений почты. О том, что вакцинация стала обязательной для работников промышленных, строительных и сельскохозяйственных предприятий сообщалось ранее, но напомнили о ней и в этот раз.