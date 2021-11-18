Клип с участием напитка от «Башспирта» набрал уже почти 1 млн просмотров в Youtube

Для россиян (и особенно для жителей Башкирии) этот клип примечателен, в том числе, и тем, что в кадре дважды появляется изображение бутылки с типичным российским напитком, который производит компания «Башспирт». По сюжету употребление данного напитка сопровождает сильнейшие душевные переживания потерявшей любовь героини, которую играет Zaz.