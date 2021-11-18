mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Клип с участием напитка от «Башспирта» набрал уже почти 1 млн просмотров в Youtube

18 ноября 2021, 09:57
Фото: Youtube.com
За две неполные недели, которые прошли с момента презентации музыкального клипа «Le jardin des larmes» («Сад слёз») в исполнении лидера рок-группы Rammstein Тилля Линдеманн и французской певицы Zaz (Изабель Жеффруа), композиция уже набрала практически 1 млн просмотров на Youtube-канале певицы.

Для россиян (и особенно для жителей Башкирии) этот клип примечателен, в том числе, и тем, что в кадре дважды появляется изображение бутылки с типичным российским напитком, который производит компания «Башспирт». По сюжету употребление данного напитка сопровождает сильнейшие душевные переживания потерявшей любовь героини, которую играет Zaz.

Фото: Youtube.com

- За две недели новый продакт-плейсмент «Башспирта» набрал 1 млн просмотров на ютубе. Необычная коллаборация, судя по комментариям оставленным пользователями соцсетей, порадовала разноликую публику. Они оценили не только «гремучий коктейль» из вокалистов, мелодию и глубокий смысл песни, но и оригинальное промо «Башспирта», - отметили в пресс-службе компании.

Напомним, что это не первый продакт-плейсмент продукции «Башспирта» в видеоклипе. Композиция в исполнении двух популярных популярных рэперов, в которой запечатлен другой напиток производства «Башспирта», за год набрала свыше 130 млн просмотров.

Материалы по теме
Клип Тимати и Моргенштерна, снятый при участии «Башспирта», набрал 70 млн просмотров«Башспирт» появился в «Саду слёз». Известный бренд запечатлен в зарубежном видеоклипеРоманс с продолжением: напиток от «Башспирта» появился в клипе на французском языке
#Новости#Алкоголь#Реклама#Музыка#Татьяна Майорова,#Экономика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48