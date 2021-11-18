Клип с участием напитка от «Башспирта» набрал уже почти 1 млн просмотров в Youtube

Для россиян (и особенно для жителей Башкирии) этот клип примечателен, в том числе, и тем, что в кадре дважды появляется изображение бутылки с типичным российским напитком, который производит компания «Башспирт». По сюжету употребление данного напитка сопровождает сильнейшие душевные переживания потерявшей любовь героини, которую играет Zaz.
- За две недели новый продакт-плейсмент «Башспирта» набрал 1 млн просмотров на ютубе. Необычная коллаборация, судя по комментариям оставленным пользователями соцсетей, порадовала разноликую публику. Они оценили не только «гремучий коктейль» из вокалистов, мелодию и глубокий смысл песни, но и оригинальное промо «Башспирта», - отметили в пресс-службе компании.
Напомним, что это не первый продакт-плейсмент продукции «Башспирта» в видеоклипе. Композиция в исполнении двух популярных популярных рэперов, в которой запечатлен другой напиток производства «Башспирта», за год набрала свыше 130 млн просмотров.