Главой администрации Стерлитамака единогласно назначен Рустем Газизов

В 2004 году начал работать в МСЧ Башкирии, откуда вновь ушел в образование и трудился педагогом дополнительного образования, но уже не в Демском, а в Калининском районе. Затем в 2006 году Газизов поступил на службу УГЗ Уфы, где до 2010 года проработал в должности заместителя начальника управления гражданской защиты по Калининскому району, а с мая 2010 начал карьеру чиновника в администрации Калининского района Уфы, откуда дослужился до заместителя начальника управления - заведующего отделом по взаимодействию с политическими партиями Управления главы республики Башкортостан по общественно-политическому развитию. В апреле 2017 года занял пост замглавы уфимской администрации. 18 ноября 2021 года назначен мэром города Стерлитамак.