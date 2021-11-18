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Posted 18 ноября 2021, 05:37

Published 18 ноября 2021, 05:37

Modified 17 октября 2022, 22:02

Updated 17 октября 2022, 22:02

Главой администрации Стерлитамака единогласно назначен Рустем Газизов

18 ноября 2021, 05:37
18 ноября решение о назначении Рустема Газизова мэром Стерлитамака было принято сегодня в администрации города.

Сегодня, 18 ноября стало известно о том, что мэром Стерлитамака назначен Рустем Газизов, экс-замглавы администрации Уфы. Среди кандидатов на высокий пост были педиатр Гульнара Фатхутдинова, учитель физики и математики Александр Потапов и собственно Рустем Газизов. Его избрали единогласно, решение принималось членами городского совета.

Отметим, на сайте уфимской администрации Газизов и сейчас значится заместителем главы администрации ГО города Уфа (кадры, спорт, гражданское общество, молодежь). Там же размещена биография теперь уже Стерлитамакского мэра, 38-летний Рустем Газизов окончил УГАТУ по специальности инженер, много работал с детьми и подростами, начинал с должности педагога дополнительного образования.

В 2004 году начал работать в МСЧ Башкирии, откуда вновь ушел в образование и трудился педагогом дополнительного образования, но уже не в Демском, а в Калининском районе. Затем в 2006 году Газизов поступил на службу УГЗ Уфы, где до 2010 года проработал в должности заместителя начальника управления гражданской защиты по Калининскому району, а с мая 2010 начал карьеру чиновника в администрации Калининского района Уфы, откуда дослужился до заместителя начальника управления - заведующего отделом по взаимодействию с политическими партиями Управления главы республики Башкортостан по общественно-политическому развитию. В апреле 2017 года занял пост замглавы уфимской администрации. 18 ноября 2021 года назначен мэром города Стерлитамак.

#Ирина Деревянчук#Политика#Новости
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