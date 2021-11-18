Глава Башкирии Радий Хабиров проводил Александра Сидякина в добрый путь

Уже после того, как назначение Александра Сидякина в исполком центрального аппарата «Единой России» подтвердил председатель правящей партии Дмитрий Медведев, свое подтверждение тому что Сидякин уходит с поста руководителя администрации главы Башкирии дал и глава Башкирии. Он также пожелал уже экс-коллеге доброго пути и поблагодарил его за работу.
Руководитель администрации Главы Башкортостана Александр Сидякин уходит в исполком центрального аппарата «Единой России». Очень приятно, что один из членов нашей команды будет выполнять ответственную работу на таком высоком уровне. Уверен, что опыт, приобретенный в республике при решении сложнейших задач, будет способствовать успеху.Радий Хабиров