Глава Башкирии Радий Хабиров проводил Александра Сидякина в добрый путь

Уже после того, как назначение Александра Сидякина в исполком центрального аппарата «Единой России» подтвердил председатель правящей партии Дмитрий Медведев, свое подтверждение тому что Сидякин уходит с поста руководителя администрации главы Башкирии дал и глава Башкирии. Он также пожелал уже экс-коллеге доброго пути и поблагодарил его за работу.