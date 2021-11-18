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Глава Башкирии Радий Хабиров проводил Александра Сидякина в добрый путь

18 ноября 2021, 10:49
Фото: Instagram Радия Хабирова
18 ноября Радий Хабиров подтвердил назначение Александра Сидякина в исполком центрального аппарата «Единой России» и опубликовал добрые пожелания соратнику на своей странице в социальной сети.

Уже после того, как назначение Александра Сидякина в исполком центрального аппарата «Единой России» подтвердил председатель правящей партии Дмитрий Медведев, свое подтверждение тому что Сидякин уходит с поста руководителя администрации главы Башкирии дал и глава Башкирии. Он также пожелал уже экс-коллеге доброго пути и поблагодарил его за работу.

Руководитель администрации Главы Башкортостана Александр Сидякин уходит в исполком центрального аппарата «Единой России». Очень приятно, что один из членов нашей команды будет выполнять ответственную работу на таком высоком уровне. Уверен, что опыт, приобретенный в республике при решении сложнейших задач, будет способствовать успеху.Радий Хабиров

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
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