ФСС: Показатели тяжелого травматизма на производстве ежегодно снижаются

За 10 месяцев текущего года в региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан зафиксировано 548 несчастных случаев на производстве, признанных страховыми. Из них в 74 случаях работники организаций республики получили травмы тяжелой степени, в том числе 9 случаев со смертельным исходом.
В рамках страхования от профессиональных рисков Фонд социального страхования оплачивает медицинскую помощь в период временной нетрудоспособности пострадавших на производстве граждан, в том числе и дорогостоящие операции с применением металлоконструкций, современных нейрохирургических операций.
Благодаря этому на сегодняшний день 17 человек из пострадавших в тяжелых несчастных случаях завершили лечение, а 15 из них при содействии регионального отделения Фонда уже вернулись на старое или новое рабочее место, один пострадавший – в процессе трудоустройства, к сожалению, один из пострадавших не сможет продолжить трудовую деятельность в связи с высоким процентом потери трудоспособности.
Напомним, что Фонд социального страхования также оплачивает дополнительные расходы, связанные с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного гражданина при наличии прямых последствий страхового случая. В части медицинской и социальной реабилитации пострадавшие обеспечиваются бесплатными путевками в реабилитационные центры Фонда социального страхования РФ и в специализированные санаторно-курортные учреждения, также предусмотрена оплата дополнительного отпуска сверх ежегодного очередного отпуска на период реабилитации в случае, если пострадавший трудоустроен.
Кроме этого оплачивается и проезд к месту лечения и обратно. В рамках реабилитации предусмотрено также обеспечение лекарственными средствами и техническими средствами реабилитации по программе реабилитации (коляски, протезы конечностей, ортопедические изделия, специальные средства при нарушении функций выделения, а также автомобили).
В части профессиональной реабилитации также предусмотрена оплата переобучения пострадавшего гражданина на новую специальность.
48 человек из числа пострадавших в тяжелых несчастных случаях на производстве продолжают лечение и реабилитацию. Тут отметим, что когда речь о несчастных случаях, квалифицированных как тяжелые, как правило, лечение и реабилитация очень длительный процесс.
Анализ последних 5 календарных лет показывает стабильное снижение показателей тяжелого травматизма в республике. К примеру, в 2016 году произошло 168 таких случаев, а в 2020 году всего124 случая.
Кроме вышеуказанных мер Фонд социального страхования в рамках страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний также выплачивает пособия по больничным листам в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием всегда в размере 100 % от среднего заработка за два предыдущих календарных года, предшествующих году наступления страхового случая.
А также выплачивает единовременные и ежемесячные страховые выплаты.
На сегодняшний день в региональном отделении Фонда социального страхования РФ по Республике Башкортостан состоит на учете около 8 тысяч дел граждан, в разное время пострадавших в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Ежегодно на обеспечение по страхованию от профрисков отделение Фонда направляет более 1,5 млрд рублей.
Материал подготовлен при содействии регионального отделения Фонда социального страхования РФ по Республике Башкортостан.