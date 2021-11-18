ФСС: Показатели тяжелого травматизма на производстве ежегодно снижаются

Благодаря этому на сегодняшний день 17 человек из пострадавших в тяжелых несчастных случаях завершили лечение, а 15 из них при содействии регионального отделения Фонда уже вернулись на старое или новое рабочее место, один пострадавший – в процессе трудоустройства, к сожалению, один из пострадавших не сможет продолжить трудовую деятельность в связи с высоким процентом потери трудоспособности.