Директор БСК привился от COVID-19 в прямом эфире

Отзывы заводчан в социальных сетях свидетельствуют о том, что телевизионная передача вызвала у них повышенный интерес, пишет информационный портал newizv.ru. Руководитель предприятия сделал прививку от коронавируса в прямом эфире.
В программе участвовала главврач Городской больницы № 2 г. Стерлитамака Эльвира Гильванова. Она проинформировала зрительскую аудиторию о том, как складывается ситуация с уровнем заболевания COVID-19 не только в городе, но и в республике. Кроме того, медик дала ответы на вопросы, которые зрители адресовали ей через мессенджеры.
По словам Эдуарда Давыдова, сотрудники БСК в целом с пониманием относятся к необходимости принять участие в вакцинации от ковида. На данный момент на предприятии привиты уже 68 процентов персонала. Медики компании утверждают, что в последнее время численность жалоб на повышенную температуру или другие признаки ОРВИ стала снижаться, невзирая на холодную погоду. Врачи связывают это с тем, что вырос общий темп вакцинации, последовавший за ужесточением антиковидных ограничений на территории Башкортостана.
Генеральный директор БСК в прямом эфире рассказал о том, что перенес коронавирус дважды — в апреле и в октябре минувшего года. Давыдов уточнил, что плохо себя чувствовал, а потому вынужден был почти на месяц прервать свою работу. Затем он проконсультировался у специалистов и принял решение сделать прививку.
На БСК до сих пор сохраняют все гарантии и выплаты, которые были введены в 2020 году на фоне угрозы со стороны COVID-19. Сотрудникам, участвующим в вакцинации, выплачивают по две тысячи рублей и предоставляют отгулы на три дня. Тем, кто перенес коронавирусную инфекцию, выплачивают по шесть тысяч рублей — руководство предприятия, таким образом, компенсирует траты на медикаменты.
Сейчас в компании рассматривают возможность возмещения сотрудникам стоимости медицинских обследований на предмет наличия антител, а также проверки на антигены.
Гендиректор БСК находится в отличной физической форме. Об этом свидетельствовали результаты медосмотра: давление, сатурация и температура тела. Вакцину ввели Давыдову в правое плечо. Он выразил надежду на то, что с него будут брать пример все сотрудники компании, еще не сделавшие прививки. Совместными усилиями нужно достичь 80-процентного уровня коллективного иммунитета, резюмировал руководитель.
Запись программы была выложена в соцсеть «ВКонтакте». За три дня ее просмотрели почти 10 тысяч человек.