Директор БСК привился от COVID-19 в прямом эфире

На БСК до сих пор сохраняют все гарантии и выплаты, которые были введены в 2020 году на фоне угрозы со стороны COVID-19. Сотрудникам, участвующим в вакцинации, выплачивают по две тысячи рублей и предоставляют отгулы на три дня. Тем, кто перенес коронавирусную инфекцию, выплачивают по шесть тысяч рублей — руководство предприятия, таким образом, компенсирует траты на медикаменты.