Жена пожизненно осужденного экс-сенатора Башкирии Изместьева скончалась в Лондоне

Супруга пожизненно осужденного экс-сенатора Башкирии Игоря Изместьева Ирина скончалась в Лондоне. Об этом 17 ноября сообщила ее подруга в соцсетях. Предварительная причина смерти — заболевание. По словам подруги, коронавирус у Ирины диагностирован не был.
«Кашляла, сказали, принимала антибиотики, неважно себя чувствовала несколько дней… Не ковид… Нашли ее спящей на диване у себя дома в Лондоне. То есть уже неживой нашли», — сообщила в Indtagram Миранда Мирианашвили.
Игорь Изместьев отбывает пожизненное тюремное заключение в соликамской колонии «Белый лебедь» за организацию более 10 убийств с 1994 по 2004 годы. В числе убитых, в частности, бывший главный бухгалтер «Башнефтехима» Валерий Сперанский, московский нотариус Галина Перепелкина и другие. Бывший представитель Башкирии в Совете Федерации своей вины не признает. Башкирские депутаты просили о помиловании Изместьева. Также в 2018 году помиловать Изместьева просила глава Московской Хельсинской группы, правозащитница Людмила Алексеева. Однако ходатайство удовлетворено не было: против помилования выступили родственники жертв преступлений, фигурировавших в деле сенатора.
В 2019 году ЕСПЧ обязал выплатить бывшему сенатору от Башкирии Игорю Изместьеву 12 тысяч евро. По мнению Европейского суда по правам человека, Россия нарушила права Изместьева на справедливый суд и на охрану частной жизни. В частности, суд над Изместьевым в первой инстанции объявили закрытым ввиду якобы рассмотрения во время судебных заседаний секретных документов. При этом суд никаких секретных документов не исследовал. Также ЕСПЧ указал, что установка в камере осужденного системы видеонаблюдения является негуманным и унижающим человеческое достоинство фактом.