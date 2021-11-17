Жена пожизненно осужденного экс-сенатора Башкирии Изместьева скончалась в Лондоне

Игорь Изместьев отбывает пожизненное тюремное заключение в соликамской колонии «Белый лебедь» за организацию более 10 убийств с 1994 по 2004 годы. В числе убитых, в частности, бывший главный бухгалтер «Башнефтехима» Валерий Сперанский, московский нотариус Галина Перепелкина и другие. Бывший представитель Башкирии в Совете Федерации своей вины не признает. Башкирские депутаты просили о помиловании Изместьева. Также в 2018 году помиловать Изместьева просила глава Московской Хельсинской группы, правозащитница Людмила Алексеева. Однако ходатайство удовлетворено не было: против помилования выступили родственники жертв преступлений, фигурировавших в деле сенатора.