«‎Вопрос жизни и смерти»‎‎: врачи борются за жизнь отравившейся алкоголем из Башкирии

На данный момент еще 12 человек также находятся в больнице с интоксикацией. Состояние трех студентов тяжелое, остальные сейчас в состоянии средней степени тяжести. Всем им оказывается лечение, но по словам врачей, последствия отравления метанолом могут быть непредсказуемыми.