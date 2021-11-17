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«‎Вопрос жизни и смерти»‎‎: врачи борются за жизнь отравившейся алкоголем из Башкирии

17 ноября 2021, 07:48
Фото: соцсети
По словам матери, девушка сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. Еще 12 студентов находятся в больнице с разной степенью отравления.

Стало известно о состоянии одной из отравившейся студентки, жизнь которой сейчас спасают врачи. Мать 20-летней Анастасии П. из Стерлитамака рассказала, что ее дочь находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

- В детстве дочь часто болела, врачи никаких прогнозов не дают. Вопрос сейчас стоит о жизни и смерти, - говорит Светлана П.

На данный момент еще 12 человек также находятся в больнице с интоксикацией. Состояние трех студентов тяжелое, остальные сейчас в состоянии средней степени тяжести. Всем им оказывается лечение, но по словам врачей, последствия отравления метанолом могут быть непредсказуемыми.

Ранее стало известно о случае в поселке Салмачи под Казанью, где студенты арендовали коттедж, чтобы отпраздновать день рождения. Компания приобрела пятилитровую бутылку водки за 1500 рублей. «Зеленая водка со вкусом ириски» оказалась крайне опасной для здоровья и под утро вся компания ребят оказалась в больнице с тяжелым отравлением.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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