«‎Вопрос жизни и смерти»‎‎: врачи борются за жизнь отравившейся алкоголем из Башкирии

Стало известно о состоянии одной из отравившейся студентки, жизнь которой сейчас спасают врачи. Мать 20-летней Анастасии П. из Стерлитамака рассказала, что ее дочь находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
- В детстве дочь часто болела, врачи никаких прогнозов не дают. Вопрос сейчас стоит о жизни и смерти, - говорит Светлана П.
На данный момент еще 12 человек также находятся в больнице с интоксикацией. Состояние трех студентов тяжелое, остальные сейчас в состоянии средней степени тяжести. Всем им оказывается лечение, но по словам врачей, последствия отравления метанолом могут быть непредсказуемыми.
Ранее стало известно о случае в поселке Салмачи под Казанью, где студенты арендовали коттедж, чтобы отпраздновать день рождения. Компания приобрела пятилитровую бутылку водки за 1500 рублей. «Зеленая водка со вкусом ириски» оказалась крайне опасной для здоровья и под утро вся компания ребят оказалась в больнице с тяжелым отравлением.