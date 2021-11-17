«Ветераны России» потребовали для МУЗ-ТВ максимальное наказание за пропаганду ЛГБТ

Как рассказал председатель движения Ильдар Резяпов, наряду с исковым заявлением о привлечении телеканала к административной ответственности по статье: «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением СМИ», судье также было направлено ходатайство о назначении правонарушителю максимального наказания в виде приостановления деятельности на 90 дней. Однако, по мнению члена «Ветеранов России», данный запрос судей был отклонен.