«Ветераны России» потребовали для МУЗ-ТВ максимальное наказание за пропаганду ЛГБТ

Ранее представители движения подали судебный иск против телеканала за гей-пропаганду. Решением суда телеканалу МУЗ-ТВ было вынесено наказание в виде штрафа на один миллион рублей, сообщает News.ru.
Как рассказал председатель движения Ильдар Резяпов, наряду с исковым заявлением о привлечении телеканала к административной ответственности по статье: «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением СМИ», судье также было направлено ходатайство о назначении правонарушителю максимального наказания в виде приостановления деятельности на 90 дней. Однако, по мнению члена «Ветеранов России», данный запрос судей был отклонен.
«В настоящее время мы готовим обращение в Генпрокуратуру и Следком России о привлечении к административной ответственности блогеров и артистов Киркорова, Давы, Милохина, Игоря Синяки, — рассказал председатель движения.
Вместе с тем, представители движения намерены проверить законность основания для отсрочки от призыва на военную службу блогера Дани Милохина.
«Пусть перестаёт носить платье полумужчины-полуженщины и готовится примерить военную форму», — заявил Резяпов.
Напомним, телеканал МУЗ-ТВ был наказан за пропаганду ЛГБТ, признаки которой были обнаружены в ходе онлайн-трансляции «Премии МУЗ-ТВ 20/21. Начало света». В частности, сообщается что рэпер Дава и поп-певец Филипп Киркоров имитировали влюбленную пару, при этом журналисты назвали данное выступление гей-свадьбой.