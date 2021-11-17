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В Башкирии подняли в воздух обновленный пожарный самолет

17 ноября 2021, 04:09
Фото: Vk.com / Радий Хабиров
Радий Хабиров рассказал про новый пожарный самолет Ка-32А11М, двигатели которого были произведены в Башкирии. Самолет впервые подняли в воздух 16 ноября.

В Башкирии подняли в воздух опытный образец модернизированного пожарного вертолета Ка-32А11М. Об этом 16 ноября в своих социальных сетях сообщил Радий Хабиров.

Глава Башкирии также отметил, что двигатели для нового аппарата были произведены здесь, в республике. Вертолет оснащен современным радиоэлектронным оборудованием и системой пожаротушения СП-32, которая может набрать до 4 тонн воды за одну минуту.

– Все системы СП-32 - с электрическим обогревом, что впервые в мире позволяет использовать эти вертолеты в зимних условиях при температурах до -20 градусов по Цельсию. Ка-32 может зависать, он устойчив и при сильном боковом ветре, – сообщил глава региона.

Также известно, что новый вертолет может тушить лесные пожары в условиях гористой и труднопроходимой местности.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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