В Башкирии подняли в воздух обновленный пожарный самолет

В Башкирии подняли в воздух опытный образец модернизированного пожарного вертолета Ка-32А11М. Об этом 16 ноября в своих социальных сетях сообщил Радий Хабиров.
Глава Башкирии также отметил, что двигатели для нового аппарата были произведены здесь, в республике. Вертолет оснащен современным радиоэлектронным оборудованием и системой пожаротушения СП-32, которая может набрать до 4 тонн воды за одну минуту.
– Все системы СП-32 - с электрическим обогревом, что впервые в мире позволяет использовать эти вертолеты в зимних условиях при температурах до -20 градусов по Цельсию. Ка-32 может зависать, он устойчив и при сильном боковом ветре, – сообщил глава региона.
Также известно, что новый вертолет может тушить лесные пожары в условиях гористой и труднопроходимой местности.