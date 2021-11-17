В Башкирии подняли в воздух обновленный пожарный самолет

– Все системы СП-32 - с электрическим обогревом, что впервые в мире позволяет использовать эти вертолеты в зимних условиях при температурах до -20 градусов по Цельсию. Ка-32 может зависать, он устойчив и при сильном боковом ветре, – сообщил глава региона.