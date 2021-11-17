В 2022 году Башкирия намерена субсидировать авиакомпаниям полеты по 11 направлениям

В частности, из Уфы авинаправления в такие города как Волгоград, Екатеринбург, Киров, Ростов-на-Дону, Красноярск, Челябинск, Пермь, Омск, Воронеж будут софинансироваться республикой на 30%. Помимо этого, на 61% — в города Краснодар и Самару.