В 2022 году Башкирия намерена субсидировать авиакомпаниям полеты по 11 направлениям

Стало известно, что Башкирия в будущем 2022 году намерена выделить субсидии авиакомпаниям на 11 направлений из Уфы и обратно.
— Субсидии предоставляются на возмещение авиаперевозчикам недополученных доходов от осуществления в текущем году региональных воздушных перевозок пассажиров на территории России и формирование региональной маршрутной сети, — отметил министр транспорта региона Александр Булушев.
В частности, из Уфы авинаправления в такие города как Волгоград, Екатеринбург, Киров, Ростов-на-Дону, Красноярск, Челябинск, Пермь, Омск, Воронеж будут софинансироваться республикой на 30%. Помимо этого, на 61% — в города Краснодар и Самару.