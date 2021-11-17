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В 2022 году Башкирия намерена субсидировать авиакомпаниям полеты по 11 направлениям

17 ноября 2021, 13:06
Фото: 1mediainvest.ru
Республика софинансирует 9 направлений на 30,5%, а два других — на 61%, сообщил министра транспорта Башкирии Алексей Булушев.

Стало известно, что Башкирия в будущем 2022 году намерена выделить субсидии авиакомпаниям на 11 направлений из Уфы и обратно.

— Субсидии предоставляются на возмещение авиаперевозчикам недополученных доходов от осуществления в текущем году региональных воздушных перевозок пассажиров на территории России и формирование региональной маршрутной сети, — отметил министр транспорта региона Александр Булушев.

В частности, из Уфы авинаправления в такие города как Волгоград, Екатеринбург, Киров, Ростов-на-Дону, Красноярск, Челябинск, Пермь, Омск, Воронеж будут софинансироваться республикой на 30%. Помимо этого, на 61% — в города Краснодар и Самару.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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