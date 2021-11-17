Суд по делу Чанышевой, Сидякин и незамерзайка вместо водки. Итоги дня в Башкирии

Между тем, ремонт ЖД-вокзала в Уфе тянется уже 15 лет. Окончание ремонтных работ с 2007 года переносилось уже много раз. Теперь же глава региона сообщает о завершении реконструкции в 2024 году. Отмечается, что за эти 15 лет удалось завершить только первый этап работ.