Суд по делу Чанышевой, Сидякин и незамерзайка вместо водки. Итоги дня в Башкирии

Сегодня, 17 ноября, состоялось заседание Верховного суда Башкирии, рассматривалась апелляцию адвокатов Лилии ЧАнышевой об изменении меры пресечения на не связанную с лишением свободы, но несмотря на 250 правильно оформленных личных поручительств женщину оставили под арестом в СИЗО. Отметим, что личные поручительства за Лилию Чанышеву подписали журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, Александр Плющев, а также Тихон Дзядко, Андрей Лошак, политолог Екатерина Шульман. Среди остальных поручившихся за Лилию Чанышеву Ростислав Мурзагулов и большое количество местных журналистов и общественников, включая и членов СПЧ при главе Башкирии.
Тем временем, Александр Сидякин, по информации от источников Mkset, покинет должность руководителя администрации главы Башкирии и предположительно возглавит Центральный исполнительный комитет «Единой России». Примечательно, что на выборах 2021 года Сидякин входил в первую тройку списка «Единой России». Уже тогда начали поговаривать о его возвращении в Госдуму. Однако он отказался от своего мандата и передал его паралимпийской чемпионке Риме Баталовой.
Студенты из Башкирии в Казани отравились метанолом, спутав спирт с «незамерзайкой». Студенческая вечеринка проходила 15 ноября и закончилась госпитализацией из-за отравления метанолом, однако сегодня стало известно, что ребята перепутали канистру с алкоголем с идентично выглядящей канистрой с незамерзайкой, которую хранил хозяин авто, сообщает пресс-служба татарстанского следкома.
Власти Башкирии планируют строительство новой железнодорожной ветки в Зауралье. Радий Хабиров и Гендиректора «РЖД» Олега Белозёров обсудили реализацию проекта по строительству железной дороги Сибай — Подольск — Сара протяженностью 170 километров. Известно, что стоимость строительства составляет 45,8 миллиардов рублей.
Между тем, ремонт ЖД-вокзала в Уфе тянется уже 15 лет. Окончание ремонтных работ с 2007 года переносилось уже много раз. Теперь же глава региона сообщает о завершении реконструкции в 2024 году. Отмечается, что за эти 15 лет удалось завершить только первый этап работ.