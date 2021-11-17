Суд не удовлетворил жалобу ПСК-6 на запрет ВС строительства «квартала ада» в Уфе

Компании ПСК-6 Кассационным судом города Самара отказано в удовлетворении кассационной жалобы на решение Верховного суда РБ о запрете проводить подготовительные и строительные работы на спорном земельном участке во дворе Конституции, 5, широко известном в прессе как «квартал ада».
Это значит, что решение Верховного суда было законным и правильным. Тем не менее стройка ведется, построено очень много более 20 этажей, хотя на момент подачи иска и отмены проекта застройки и межевания квартала не было ни одного этажа.Алла Яковлева
Алла Яковлева в очередном гневном посте напоминает, что решения по спору, вступившего в законную силу нет на текущий момент. Истцами подана апелляционная жалоба, которая еще не перенаправлена Орджоникидзевским судом в Верховный суд Башкирии.
Тем временем, жители Конституции, 5 готовят отправку копий апелляционных жалоб 252 дольщикам, чтобы апелляция ушла уже наконец-то в Верховный суд РБ. 252 письма – это 30 000 рублей на отправку. Алла Яковлева
Яковлева утверждает, что жители намерены оспорить решение районного суда и истребовать земельный участок назад.
Напомним, во дворе дома на Конституции, 5 компания ПСК-6, принадлежащая депутату Горсовета Уфы Андрею Носкову, ведет строительство многоэтажного здания. Жители регулярно выходили на пикеты к администрации города, устраивали голодовку, приходили к Дому республики, чтобы пообщаться с Радием Хабировым и даже караулили мэра Уфы Сергея Грекова у здания администрации.
В середине сентября суд приостановил стройку, однако, по словам жильцов, работы продолжаются, это же становится понятно и из сегодняшнего сообщения Аллы Яковлевой.