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Суд не удовлетворил жалобу ПСК-6 на запрет ВС строительства «квартала ада» в Уфе

17 ноября 2021, 11:47
Фото: vk.com Алла Яковлева
17 ноября стало известно, что Кассационный суд в Самаре отказал в удовлетворении жалобы на решение Верховного суда Башкирии о запрете проводить подготовительные и строительные работы на спорном земельном участке во дворе Конституции, 5, сообщает общественница Алла Яковлева в соцсетях.

Компании ПСК-6 Кассационным судом города Самара отказано в удовлетворении кассационной жалобы на решение Верховного суда РБ о запрете проводить подготовительные и строительные работы на спорном земельном участке во дворе Конституции, 5, широко известном в прессе как «квартал ада».

Это значит, что решение Верховного суда было законным и правильным. Тем не менее стройка ведется, построено очень много более 20 этажей, хотя на момент подачи иска и отмены проекта застройки и межевания квартала не было ни одного этажа.Алла Яковлева

Алла Яковлева в очередном гневном посте напоминает, что решения по спору, вступившего в законную силу нет на текущий момент. Истцами подана апелляционная жалоба, которая еще не перенаправлена Орджоникидзевским судом в Верховный суд Башкирии.

Тем временем, жители Конституции, 5 готовят отправку копий апелляционных жалоб 252 дольщикам, чтобы апелляция ушла уже наконец-то в Верховный суд РБ. 252 письма – это 30 000 рублей на отправку. Алла Яковлева

Яковлева утверждает, что жители намерены оспорить решение районного суда и истребовать земельный участок назад.

Напомним, во дворе дома на Конституции, 5 компания ПСК-6, принадлежащая депутату Горсовета Уфы Андрею Носкову, ведет строительство многоэтажного здания. Жители регулярно выходили на пикеты к администрации города, устраивали голодовку, приходили к Дому республики, чтобы пообщаться с Радием Хабировым и даже караулили мэра Уфы Сергея Грекова у здания администрации.

В середине сентября суд приостановил стройку, однако, по словам жильцов, работы продолжаются, это же становится понятно и из сегодняшнего сообщения Аллы Яковлевой.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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