Студенты Санкт-Петербургского университета планируют создать неполитическое движение

Отмечается, что дата презентации проекта движения была выбрана не случайно. В этот день 82 года назад нацисты арестовали более 1,2 тысячи чешских студентов, большинство из которых были убиты в тюрьмах, остальные — отправлены в концлагеря. В 1941 году этот день стал Днем международной солидарности студентов, сообщает forpost-sz.ru