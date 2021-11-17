Студенты Санкт-Петербургского университета планируют создать неполитическое движение

Отмечается, что дата презентации проекта движения была выбрана не случайно. В этот день 82 года назад нацисты арестовали более 1,2 тысячи чешских студентов, большинство из которых были убиты в тюрьмах, остальные — отправлены в концлагеря. В 1941 году этот день стал Днем международной солидарности студентов, сообщает forpost-sz.ru
«Мы уверены, что сегодня, как никогда раньше, нам необходимо восстановить значимость этой даты. Ещё немного — и мы будем стоять на грани уже не холодной, а вполне реальной войны. Учитывая огромный атомный арсенал, накопленный человечеством, это может привести к непредсказуемым последствиям», — отметил учащийся горного университета Ильдар Фазылов.
Аспирант подчеркнул, что движение выступает против политики войны в целом и не направлено на конкретных политических деятелей.
Презентацию проекта посетили порядка двух тысяч учащихся Санкт-Петербургского вуза. Среди посетителей были не только граждане России, но и граждане других государств. Студенты высоко оценили идею создания подобного движения.
Один из иностранных студентов, уроженец Ливана, сравнил свою страну с футбольным полем, на котором играют сильные мира сего. Студент заметил, что в правительство входят партии, представляющие интересы других стран, но не своего народа. Мнение молодого человека разделили также обучающиеся из других государств.
Гости, которые были приглашены на презентацию проекта движения, отметили, что подобная идея необходима нашему обществу, поэтому она несомненно вызывает одобрение.
Стать участниками международного неполитического движения готовы студенты из других высших учебных заведений России, в частности, вузов, которые входят в объединение инженерных вузов России — консорциум «Недра».
Текст итоговой резолюции перевели на пять языков мира и направили в молодежные объединения высших учебных заведений — партнеров горного университета за рубежом. Среди партнеров вуза числятся такие, как Горный университет Леобена, Фрайбергская горная академия, Китайский университет горного дела и технологий и Мюнхенский технический университет.
Согласно прогнозам, в состав международного неполитического движения «Голос студентов» войдут порядка 2,5 миллиона студентов.