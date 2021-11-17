Стартовал XI конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

Летом 2021 года победители конкурса «Ростелекома» приезжали в Минцифры: общались с директорами департаментов, министром Максутом Шадаевым и его заместителями. Все наши гости продемонстрировали высокий уровень осведомленности о проектах министерства и интерес к технологиям. Сегодня «цифра» в каждом доме, она затрагивает все сферы нашей жизни. Большое количество услуг оказывается в цифровом формате: от оплаты штрафов ГИБДД до переписи населения. Охват — вся Россия. Конечно, граждане нашей страны должны быть максимально осведомлены о своих возможностях. Журналисты и блогеры — проводники этой информации. Мы будем рады снова видеть победителей конкурса «Ростелекома» в гостях, сказала пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Анна Ахмадиева.