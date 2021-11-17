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Щербакова удостоилась похвалы от российского тренера

17 ноября 2021, 19:57
Фото: pxhere.com
Туренко назвала фигуристку невероятным бойцом.

Ангелина Туренко, тренирующая в Италии, высказала свои симпатии российской фигуристке Анне Щербаковой.

"Аня Щербакова для меня боец, просто невероятная. Она настолько сконцентрирована, отдает себя всю, рискует, потрясающе видеть это вживую. Всегда очень приятно видеть, как Аня борется до конца и в любом состоянии будет держать удар", - цитирует специалиста "Советский спорт", ссылаясь на "Чемпионат".

Напомним, что действующая чемпионка мира Щербакова в этом сезоне стала победителем Кубка Италии, который входит в Гран-при фигурному катанию

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