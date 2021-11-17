Щербакова удостоилась похвалы от российского тренера

"Аня Щербакова для меня боец, просто невероятная. Она настолько сконцентрирована, отдает себя всю, рискует, потрясающе видеть это вживую. Всегда очень приятно видеть, как Аня борется до конца и в любом состоянии будет держать удар", - цитирует специалиста "Советский спорт", ссылаясь на "Чемпионат".