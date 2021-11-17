Продлен прием заявок на участие в сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильма»

Финалисты программы будут определены только в следующем году, первого февраля. Однако уже 16 декабря станет известен шорт-лист, в который войдут 30 проектов. Победителями станут 10 дебютантов, которые и примут непосредственное участие в лаборатории. Начало программы запланировано на весну 2022 года. Обучение дебютантов будет проходить в Санкт-Петербурге на базе киностудии «Ленфильм».