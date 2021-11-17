Продлен прием заявок на участие в сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильма»

Лаборатория «Ленфильм-дебют» появилась благодаря поддержке Министерства культуры России при совместной работе с продюсерским центром Potential. Данный конкурс создавался для повышения качества сценарно-режиссерских проектов начинающих кинематографистов, а также для оказания помощи дебютантам органично войти в современный киноконтекст, информирует Karelinform.ru.
Победители конкурса смогут доработать свои дебютные проекты совместно с ведущими представителями российской киноиндустрии. Так, помощь финалистам окажет главный редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов, продюсер кинокомпании 1-2-3 Production Анна Гудкова и редактор Александра Васнецова, а также сценаристы и режиссеры: Борис Хлебников, Наталия Мещанинова, Анна Пармас, Александр Велединский, Бакур Бакурадзе, Любовь Мульменко и Андрей Прошкин.
Идея создать «Ленфильм-дебют» принадлежит основателю кинокомпании Forest Film и продюсеру кинокомпании СТВ Наталье Дрозд. Она же является в настоящее время и руководителем лаборатории. Отмечается, что Наталья Дрозд уже на протяжении девяти лет систематически организует на территории России международные образовательные программы.
Финалисты программы будут определены только в следующем году, первого февраля. Однако уже 16 декабря станет известен шорт-лист, в который войдут 30 проектов. Победителями станут 10 дебютантов, которые и примут непосредственное участие в лаборатории. Начало программы запланировано на весну 2022 года. Обучение дебютантов будет проходить в Санкт-Петербурге на базе киностудии «Ленфильм».
Сообщается, что победители проекта на протяжении трех недель освоят необходимые знания, занятия будут проходить в очном формате. Также за это время финалисты проведут индивидуальную работу в онлайн-режиме под руководством кураторов.
Финальный питчинг состоится осенью 2022 года, в жюри войдут представители Министерства культуры РФ, фондов поддержки кино, веб-площадок, а также ведущие отечественные продюсеры и фестивальные отборщики.
Участником конкурса может стать начинающий кинематографист из любой точки страны, который является дебютантом в полном метре. При этом участник должен иметь хотя бы одну завершенную работу: сериал, интернет-сериал, документальный фильм, короткий метр. Подать заявку просто, для этого необходимо зайти на официальный сайт лаборатории »Ленфильм-дебют». Финалистам конкурса оплатят проезд и обеспечат проживание на период обучения в лаборатории.