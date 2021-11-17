Причиной авиакатастрофы, в которой погибли парашютисты из Башкирии, стал перегруз

Напомним, что крушение самолета Let L-410 Turbolet произошло 10 октября под Мензелинском. На борту находились парашютисты не только из Башкирии, но еще из 6 регионов России. Всего в тот день погибло 16 человек, двое из которых экс-руководитель Конгресс-бюро Башкирии Павел Музыченко и бизнес-коуч Динар Давлетгареев.