Причиной авиакатастрофы, в которой погибли парашютисты из Башкирии, стал перегруз

Стало известно, почему самолет Let L-410 Turbolet, на борту которого находилось 20 парашютистов и 2 члена экипажа, потерпел крушение спустя несколько минут после взлета. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад генпрокурора России Игоря Краснова, после проверки был установлен «запредельный спектр нарушений». Так, воздушное судно было критически перегружено, а разрешительные и полетные документы — сфальсифицированы.
— В настоящее время военные прокуроры проводят соответствующие проверки во всех учреждениях ДОСААФ. Результаты будут мне доложены 15 декабря, а в следующем году мы организуем контрольные проверочные мероприятия, — сообщил Игорь Краснов на правительственном часе в Госдуме.
Помимо этого, генпрокурор заявил, что частая причина авиакатастроф — недостаточная квалификация персонала воздушных судов, а также отсутствие дисциплины и ненадлежащее функционирование систем управления безопасностью полетов.
Напомним, что крушение самолета Let L-410 Turbolet произошло 10 октября под Мензелинском. На борту находились парашютисты не только из Башкирии, но еще из 6 регионов России. Всего в тот день погибло 16 человек, двое из которых экс-руководитель Конгресс-бюро Башкирии Павел Музыченко и бизнес-коуч Динар Давлетгареев.