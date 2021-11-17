Пандемия грозит банкротством большинству туроператоров России

Авторы письма подчеркнули, что на сегодняшний день для россиян по-прежнему закрыто большинство государств мира. Именно по этой причине в текущем году туроператоры не исполнили свои обязательства, которые взяли на себя перед заказчиками еще в 2020-м. Денег в компаниях нет, поскольку средства были переведены иностранным партнерам, и те давно пустили их в оборот. Механизм, позволяющий истребовать финансы обратно, при этом отсутствует, посетовали представители турбизнеса.