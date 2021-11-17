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Пандемия грозит банкротством большинству туроператоров России

17 ноября 2021, 16:44
Свыше 60 процентов туроператоров в России рискуют обанкротиться вследствие пандемии коронавируса. Клиенты этих компаний в результате лишатся возможности вернуть свои средства за ранее оплаченные ими путешествия, которые отложили из-за карантина.

Информационный портал RT пишет об этом, ссылаясь на письмо, которое официальные представители туристического бизнеса направили правительству РФ.

Турфирмы станут банкротами, если в Кабинете министров не примут решение об отсрочке по их финансовым обязательствам перед клиентами. Постановлением № 1073 регламентировано, что рассчитаться со всеми долгами перед туристами операторы обязаны в срок до 31 декабря уходящего года.

Авторы письма подчеркнули, что на сегодняшний день для россиян по-прежнему закрыто большинство государств мира. Именно по этой причине в текущем году туроператоры не исполнили свои обязательства, которые взяли на себя перед заказчиками еще в 2020-м. Денег в компаниях нет, поскольку средства были переведены иностранным партнерам, и те давно пустили их в оборот. Механизм, позволяющий истребовать финансы обратно, при этом отсутствует, посетовали представители турбизнеса.

И. о. директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова ранее выступила со следующим призывом к соотечественникам: откажитесь от пересечения границ закрытых из-за пандемии стран.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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