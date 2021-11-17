Пандемия грозит банкротством большинству туроператоров России

Информационный портал RT пишет об этом, ссылаясь на письмо, которое официальные представители туристического бизнеса направили правительству РФ.
Турфирмы станут банкротами, если в Кабинете министров не примут решение об отсрочке по их финансовым обязательствам перед клиентами. Постановлением № 1073 регламентировано, что рассчитаться со всеми долгами перед туристами операторы обязаны в срок до 31 декабря уходящего года.
Авторы письма подчеркнули, что на сегодняшний день для россиян по-прежнему закрыто большинство государств мира. Именно по этой причине в текущем году туроператоры не исполнили свои обязательства, которые взяли на себя перед заказчиками еще в 2020-м. Денег в компаниях нет, поскольку средства были переведены иностранным партнерам, и те давно пустили их в оборот. Механизм, позволяющий истребовать финансы обратно, при этом отсутствует, посетовали представители турбизнеса.
И. о. директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова ранее выступила со следующим призывом к соотечественникам: откажитесь от пересечения границ закрытых из-за пандемии стран.