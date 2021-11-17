Олег Белозеров продолжает внедрять систему «Умный вокзал»

Представители СМИ посетили вокзалы 11 российских городов: Москвы, Казани, Иванова, Волгограда, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Владивостока, Челябинска, Омска, Красноярска и Хабаровска и отметили, что железнодорожная инфраструктура там в течение нескольких лет изменилась до неузнаваемости.
«Мы стараемся, чтобы железная дорога стала для пассажиров принципиально иной средой, гостеприимным домом и удобным офисом», — заявлял Белозеров еще 6 лет назад, пишет издание newizv.ru. Судя по тому, что увидели представители СМИ, этого удалось достичь.
По словам журналистов, у Белозерова и правда получилось преобразить вокзалы. Еще недавно они были рассадником криминала, не были чистыми и комфортными. Сейчас огромное внимание уделяют вопросам безопасности. Так, на вокзале в Омске, где реновацию провели в 2019 году, на входе стоит дежурная охрана с рамкой металлодетекторов, радиационным контролем, интроскопами и металлоискателями. При этом, надо отметить, что такая охранная система сегодня действует на множестве вокзалов в России. Из-за пандемии на вокзалах усилены санитарные меры. Так, в Ростове-на-Дону есть специальная комната для замера температуры.
На вокзалах в Волгограде и Омске работает система инфракрасного измерения температуры тела бесконтактным методом. А во Владивостоке есть робот, автоматически проверяющий температуру гостей. Во всех зданиях чистота, за поддержанием которой следят сотрудники.
В обыденную жизнь вокзалов в России уверенно внедряются технологии будущего. Одним из главных изменений является повсеместное внедрение цифровых технологий «Умный вокзал», ставшей стандартом отрасли РЖД. Система отслеживает как отопление, вентиляцию, освещение и кондиционирование воздуха, так и камеры видеонаблюдения.
Важная часть «Умного вокзала» — система информирования и электронного обслуживания пассажиров, позволяющая разграничить потоки людей и ускорить обслуживание на кассах. Так, в Челябинске есть собственная «Алиса», полностью автоматизированная информационная система. Кофе там подает робот-бармен. В Волгограде интерактивная девушка-голограмма, которая выглядит как живой человек, рассказывает посетителям о преимуществах бизнес-зала.
Вместе с тем, несмотря на внедрение инновационного оборудования, РЖД бережно относятся к историческому облику зданий и тщательно сохраняют архитектурные особенности, элементы декора старинных объектов. На вокзалах выполнены красивые росписи именитых художников, сохранены старинные витражи, колонны, часы, мозаика. Преобразились и залы ожидания. У них стильные современные интерьеры, удобные сиденья, пространства оснащены зимними садами и аквариумами.
На множестве вокзалов можно принять душ или отдохнуть в гостинице, которая находится прямо в здании. Детские игровые зоны, выставки и даже собственные музеи — все сделано для того, чтобы впечатления у ожидающих поезд пассажиров были исключительно приятными.
По задумке руководства РЖД вокзальные комплексы должны вновь стать важными городскими доминантами. Опыт, который РЖД накопили за 6 лет реновации, позволил выработать единые стандарты для всех железнодорожных вокзалов в РФ. А вокзалы Москвы Казанский и Курский попали в десятку лучших в Европе. Самым красивым российским вокзалом признан расположенный в Иванове. При этом в планах РЖД также значится реновация и небольших станций.