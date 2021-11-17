Олег Белозеров продолжает внедрять систему «Умный вокзал»

По словам журналистов, у Белозерова и правда получилось преобразить вокзалы. Еще недавно они были рассадником криминала, не были чистыми и комфортными. Сейчас огромное внимание уделяют вопросам безопасности. Так, на вокзале в Омске, где реновацию провели в 2019 году, на входе стоит дежурная охрана с рамкой металлодетекторов, радиационным контролем, интроскопами и металлоискателями. При этом, надо отметить, что такая охранная система сегодня действует на множестве вокзалов в России. Из-за пандемии на вокзалах усилены санитарные меры. Так, в Ростове-на-Дону есть специальная комната для замера температуры.