mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Netflix запустил платформу с рейтингом сериалов и фильмов

17 ноября 2021, 18:25
Фото: wikipedia.org
Представители крупнейшего американского стримингового сервиса Netflix анонсировали старт работы сайта top10.netflix.com. Новый интернет-ресурс предлагает широкой аудитории списки популярных телевизионных сериалов и кинофильмов, проинформировали в пресс-службе платформы.

Рейтинг состоит из четырех категорий: англоязычных сериалов и фильмов, картин на иностранных языках и телесериалов. Об этом сообщают «Народные новости».

У пользователей есть возможность изучить перечни по каждому из девяти десятков государств, на территориях которых функционирует Netflix. В пресс-службе популярной платформы уточнили, что в основе рейтинга лежит подсчет времени, затрачиваемого зрителями на просмотр кинолент.

Списки будут обновляться раз в неделю — по вторникам. Сайт представляет также сериалы и фильмы, ставшие наиболее популярными за всю историю существования Netflix. В этот список попали: триллеры «Кроваво-красное небо» и «Птичий короб», а также телевизионные шоу «Игра в кальмара» и «Бриджертоны».

Напомним, Netflix основали в Калифорнии в 1997 году Рид Хастингс и Марк Рэндольф. В 2013 году платформа запустила производство собственных сериалов и фильмов, а также развлекательных передач.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48