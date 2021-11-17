Netflix запустил платформу с рейтингом сериалов и фильмов

Рейтинг состоит из четырех категорий: англоязычных сериалов и фильмов, картин на иностранных языках и телесериалов. Об этом сообщают «Народные новости».
У пользователей есть возможность изучить перечни по каждому из девяти десятков государств, на территориях которых функционирует Netflix. В пресс-службе популярной платформы уточнили, что в основе рейтинга лежит подсчет времени, затрачиваемого зрителями на просмотр кинолент.
Списки будут обновляться раз в неделю — по вторникам. Сайт представляет также сериалы и фильмы, ставшие наиболее популярными за всю историю существования Netflix. В этот список попали: триллеры «Кроваво-красное небо» и «Птичий короб», а также телевизионные шоу «Игра в кальмара» и «Бриджертоны».
Напомним, Netflix основали в Калифорнии в 1997 году Рид Хастингс и Марк Рэндольф. В 2013 году платформа запустила производство собственных сериалов и фильмов, а также развлекательных передач.