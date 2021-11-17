Netflix запустил платформу с рейтингом сериалов и фильмов

Списки будут обновляться раз в неделю — по вторникам. Сайт представляет также сериалы и фильмы, ставшие наиболее популярными за всю историю существования Netflix. В этот список попали: триллеры «Кроваво-красное небо» и «Птичий короб», а также телевизионные шоу «Игра в кальмара» и «Бриджертоны».