«Не указаны основания»: в чем суть жалобы адвоката Лилии Чанышевой в Верховный суд РБ

Напомним, Лилия Чанышева была задержана 9 ноября после обыска в ее квартире, а также по месту жительства других активистов местного штаба Навального. Вскоре против Чанышевой было возбуждено уголовное по части 1 статьи 282.1 УК РФ (за создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей частей или структурных подразделений экстремистского сообщества). В суде, где избиралась мера пресечения для Лилии, она сообщила, что может быть беременна. Однако судья не счел этот факт веским основанием для её освобождения. Общественность активно начала сбор подписей в защиту Лилии.
Адвокат Сергей Макаренко скрупулезно проанализировал обстоятельства задержания своей подзащитной и изложил нарушения, которые, по его мнению, были при этом допущены и могут послужить основанием для её освобождения из-под стражи.
В частности, защитник указал, что не видит никаких оснований для заключения Лилии под стражу, поскольку по закону эта мера пресечения избирается, если фигурант может скрыться или продолжить свою преступную деятельность, угрожать свидетелям, уничтожить улики либо иным способом воспрепятствовать следствию.
«Остается лишь гадать, на каком основании суд принял такое решение, — выразил свое мнение в жалобе Сергей Макаренко. — Суд также указал, что ему представлены сведения о наличии у органов предварительного расследования достаточных данных подозревать Чанышеву Л.А. в причастности к преступлению, которое ей вменяется, — ч.1 ст. 282 УК РФ. Однако тяжесть преступления, в совершении которого обвиняется лицо, не является основанием для избрания обвиняемому меры пресечения, не входит в перечень оснований <…>, а является лишь обстоятельством, учитываемым при избрании меры пресечения».
Адвокат также обратил внимание апелляционной коллегии Верховного суда РБ на то, что при избрании меры пресечения судья первой инстанции в нарушение закона не дал никакой оценки представленным на предыдущем процессе документам, свидетельствующим в пользу Чанышевой. Это были её характеристики, дипломы, грамоты, а также документы родителей, включая медицинские сведения об их здоровье.
Сергей Макаренко подчеркнул, что приведенные защитой Чанышевой доводы о необоснованности ходатайства следователя Видюкова о задержании Лилии судьей рассмотрены не были, мотивированно не опровергнуты и не отклонены.
«Как будто мы их и не заявляли», — отметил адвокат.
Судья также в нарушение закона не огласил содержание протоколов допросов свидетелей и иных материалов, на основании которых задержана Чанышева.
Что же касается туманной формулировки «…и иные материалы уголовного дела», то тут вообще стороне защиты сказать нечего, резюмировал адвокат.
Сергей Макаренко отдельно подчеркнул, что обвинение, выдвинутое против Чанышевой, является «политически мотивированным, крайне противоречивым, юридически необоснованным и не выдерживает никакой критики». Он привел несколько примеров, в том числе опубликованную Чанышевой «обоснованную критику чиновников», которая представлена в обвинении как «дискредитация органов государственной власти и проводимой ими политики».
Он обратил внимание на то, что в деле упоминаются призывы к насильственной смене власти и в качестве примеров приводятся призывы «то ли „неадекватов“, то ли провокаторов Мулюкова Р.М. (в Уфе) и Зеленского П.А. (в Москве)».
И совсем непонятно, при чем же здесь Чанышева,задается вопросом защитник.
Одним из ключевых аргументов в пользу освобождения Чанышевой из-под стражи адвокат считает тот факт, что она еще весной текущего года прекратила всякую деятельность по сотрудничеству с Фондом борьбы с коррупцией, Фондом защиты прав граждан и штабами Навального, которые были объявлены экстремистскими организациями позднее, уже летом.
Соответственно, по мнению адвоката, «Чанышева не могла знать заранее, что участвует в чем-то предосудительном и даже преступном».
Напомним, Mkset публиковал подробный репортаж с судебного заседания, на котором избиралась мера пресечения Лилии Чанышевой. Рассмотрение апелляционной жалобы в Верховном суде РБ, по предварительным данным, назначено сегодня, 17 ноября, на 14.00.