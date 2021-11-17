«Не указаны основания»: в чем суть жалобы адвоката Лилии Чанышевой в Верховный суд РБ

Напомним, Лилия Чанышева была задержана 9 ноября после обыска в ее квартире, а также по месту жительства других активистов местного штаба Навального. Вскоре против Чанышевой было возбуждено уголовное по части 1 статьи 282.1 УК РФ (за создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей частей или структурных подразделений экстремистского сообщества). В суде, где избиралась мера пресечения для Лилии, она сообщила, что может быть беременна. Однако судья не счел этот факт веским основанием для её освобождения. Общественность активно начала сбор подписей в защиту Лилии.