На «зимовку» — со страховкой

Стоимость полиса страхования имущества несравнимо меньше, чем размер страховой защиты, которая позволяет чувствовать себя уверенно даже вдали от загородного дома, а также в случае урагана и прочей непогоды. Нельзя забывать и о других возможных неприятностях, которые влекут за собой серьезные хлопоты и непредвиденные расходы, особенно если хозяева редко наведываются на дачу, — это пожар, затопление, кража и т. д. Так почему бы заранее не позаботиться о финансовой поддержке, чтобы потом не пришлось кусать локти?