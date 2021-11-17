МТС и «Башкирэнерго» заключили партнерство на Российском энергетическом форуме

«Потери российских электроэнергетических компаний из-за незаконных подключений к электросетям, злоупотреблений и вмешательства в работу приборов учета оцениваются более чем в 250 миллиардов рублей в год, коммерческие потери достигают 30%. МТС обладает высокой экспертизой в цифровизации разных отраслей промышленности, мы рады подключиться к работе по внедрению инновационного решения на стыке IoT, Big Data и искусственного интеллекта совместно с нашим партнером «Башикэнерго» на территории ключевого региона России», — прокомментировал вице-президент по интернету вещей и промышленной автоматизации МТС Армен Аветисян.