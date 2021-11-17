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МТС и «Башкирэнерго» заключили партнерство на Российском энергетическом форуме

17 ноября 2021, 04:50
Фото: МТС
16 ноября в уфимском выставочном комплексе «ВДНХ-ЭКСПО» открылись Российский энергетический форум (РЭФ) и XXVII международная специализированная выставка «Энергетика Урала».

В рамках форума МТС и ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК») объявили о партнерстве, которое предполагает реализацию проекта по выявлению коммерческих потерь в электрических сетях на всей территории республики Башкортостан. Соответствующее соглашение подписали вице-президент по интернету вещей и промышленной автоматизации МТС Армен Аветисян и генеральный директор АО «БЭСК» Сергей Гурин.

Соглашение МТС и «Башкирэнерго» предусматривает запуск в опытно-промышленную эксплуатацию платформы по выявлению коммерческих потерь в электросетях. Решение представляет собой программный комплекс, который с помощью технологий Big Data и искусственного интеллекта позволяет выявить приборы учёта, передающие заниженные показания. Самообучающаяся модель на основе загруженных данных счётчиков, где ранее были выявлены хищения, выделяет характерные признаки и анализирует информацию, поступающую из автоматизированных систем учёта электроэнергии (АСКУЭ). Выявленные подозрительные потребители отображаются на карте в интерфейсе, удобном для планирования выездов бригад.

В рамках соглашения, к платформе по выявлению коммерческих энергетических потерь планируется подключить не менее 200 тысяч существующих приборов учета «Башкирэнерго», расположенных на территории республики.

Совместный проект по созданию платформы поиска потерь в электросетях реализуется компаниями с конца 2020 года. В результате тестирований на электросетях Уфимских городских электрических сетей, проведенных специалистами МТС и «Башкирэнерго», были выявлены следы взлома счётчиков для занижения показаний в 7-10 раз, в отдельных случаях обнаружены работающие производственные цеха вместо жилых помещений.

«Потери российских электроэнергетических компаний из-за незаконных подключений к электросетям, злоупотреблений и вмешательства в работу приборов учета оцениваются более чем в 250 миллиардов рублей в год, коммерческие потери достигают 30%. МТС обладает высокой экспертизой в цифровизации разных отраслей промышленности, мы рады подключиться к работе по внедрению инновационного решения на стыке IoT, Big Data и искусственного интеллекта совместно с нашим партнером «Башикэнерго» на территории ключевого региона России», — прокомментировал вице-президент по интернету вещей и промышленной автоматизации МТС Армен Аветисян.

«Внедрение технологий Big Data и искусственного интеллекта является логическим развитием концепции Smart Metering, которую АО «БЭСК» успешно реализует в последние годы. Сотрудничество с ПАО «МТС» - ведущей телекоммуникационной компанией России – это пример успешной кооперации в сфере высоких технологий и новый тренд цифровой трансформации энергетической отрасли страны, определенной Президентом РФ и Минэнерго РФ в качестве приоритетного направления развития», – отметил Председатель Правления - Генеральный директор АО «БЭСК» Сергей Гурин.

МТС также разработала комплексное решение для исполнения ФЗ-522, регламентирующего единые требования к интеллектуальным приборам и системам учета электроэнергии. Решение обеспечивает полный цикл сбора данных и включает в себя электросчетчик со встроенным модулем NB-IoT, платформу АСКУЭ в облаке МТС и передачу трафика. Счетчик автоматически передает показания в системы учета электроэнергии снабжающей организации или в информационные системы клиента. Технология NB-IoT обладает улучшенным проникновением радиосигнала, что позволяет размещать счетчик в местах, где использование других технологий передачи данных затруднено.

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