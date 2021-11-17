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Иван Ургант пошутил про поезд из Башкирии в стиле «Гарри Поттера»

17 ноября 2021, 05:47
Фото: Скриншот с видео
В эфире Первого канала Иван Ургант пошутил про экскурсионный поезд по мотивам вселенной «Гарри Поттера».

Иван Ургант пошутил в эфире Первого канала про поезд из Башкирии в стиле «Гарри Поттера».

Он объяснил, в чем заключается связь между известной книгой и республикой.

- Из Башкирии родом малоизвестный персонаж «Гарри Поттера» - мальчик по имени Моргенштерн. У него много отметин, которые ему поставил тот, о котором говорить нельзя. По пути в поезд подсаживаются дембеля из Пуффендуя и устраивают драки с маглами. Идея маршрута пришла случайно, когда машинист сбил сову, - пошутил Ургант.

Напомним, что ранее в Башкирии заработал экскурсионный поезд в стиле «Гарри Поттера» Хогвартс Экспресс, который совершает маршрут Стерлитамак - Белое Озеро - Стерлитамак.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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