Иван Ургант пошутил про поезд из Башкирии в стиле «Гарри Поттера»

- Из Башкирии родом малоизвестный персонаж «Гарри Поттера» - мальчик по имени Моргенштерн. У него много отметин, которые ему поставил тот, о котором говорить нельзя. По пути в поезд подсаживаются дембеля из Пуффендуя и устраивают драки с маглами. Идея маршрута пришла случайно, когда машинист сбил сову, - пошутил Ургант.