Иван Ургант пошутил про поезд из Башкирии в стиле «Гарри Поттера»

Иван Ургант пошутил в эфире Первого канала про поезд из Башкирии в стиле «Гарри Поттера».
Он объяснил, в чем заключается связь между известной книгой и республикой.
- Из Башкирии родом малоизвестный персонаж «Гарри Поттера» - мальчик по имени Моргенштерн. У него много отметин, которые ему поставил тот, о котором говорить нельзя. По пути в поезд подсаживаются дембеля из Пуффендуя и устраивают драки с маглами. Идея маршрута пришла случайно, когда машинист сбил сову, - пошутил Ургант.
Напомним, что ранее в Башкирии заработал экскурсионный поезд в стиле «Гарри Поттера» Хогвартс Экспресс, который совершает маршрут Стерлитамак - Белое Озеро - Стерлитамак.