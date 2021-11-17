Хоровод ограничений: как жители Башкирии будут встречать второй ковидный Новый год

Второе особенно популярное место в новогоднее время — магазины, в особенности, продуктовые. Вспомним огромные очереди, забитый паркинг и пустые полки с зеленым горошком для оливье. Выводы сделать несложно — поток покупателей, как и в предыдущие годы, наверняка будет немаленьким. Обычно за продуктами вечером 30-го или утром 31-го декабря отправляется абсолютное большинство, за редким исключением люди выбирают доставку того, что не успели докупить, на дом. В нынешних условиях в продуктовых гипер- и супермаркетах масочный режим и социальная дистанция соблюдаются по возможности. Предполагаем, что в новогодние праздники ситуация изменится мало, ведь в подобной суете в голове больше вертится список покупок, а не мысль о соблюдении социальной дистанции и маске, которая на всякий случай лежит в кармане куртки или в лучшем случае находится на подбородке.