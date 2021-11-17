Хоровод ограничений: как жители Башкирии будут встречать второй ковидный Новый год

До Нового года осталось 45 дней. За это время жителям Башкирии предстоит выбрать подарки родным и организовать досуг на время новогодних праздников. Важно отметить, что это второй Новый год в условиях пандемии, и многими он воспринимается практически как единственная оставшаяся радость под гнетом коронавируса.
Неизменное место пересечения большинства уфимцев — общественный транспорт, который порой вмещает в себя намного больше людей, чем может себе позволить. В связи с чем в период пандемии данное обстоятельство вызывает множество вопросов. В особенности сейчас, когда через 45 дней жители будут праздновать Новый год и чаще обычного передвигаться на общественном транспорте.
В период новогодних праздников горожане отправляются за подарками родным и близким, а также на различные новогодние мероприятия, которые, к слову, в текущем году пройдут в период с 20 декабря по 15 января. Следовательно, в эти дни нагрузка на общественный транспорт ожидается высокой.
Между тем после первого рейда журналиста Mkset по общественным местам и в транспорте мало что изменилось. Отметим, что в стесненных условиях автобуса соблюдать социальную дистанцию не представляется возможным, а вот масочный режим — вполне, однако делают это далеко не все. Частая картина — салон общественного транспорта забит под завязку, и от силы только у троих-четверых есть маска на лице.
Второе особенно популярное место в новогоднее время — магазины, в особенности, продуктовые. Вспомним огромные очереди, забитый паркинг и пустые полки с зеленым горошком для оливье. Выводы сделать несложно — поток покупателей, как и в предыдущие годы, наверняка будет немаленьким. Обычно за продуктами вечером 30-го или утром 31-го декабря отправляется абсолютное большинство, за редким исключением люди выбирают доставку того, что не успели докупить, на дом. В нынешних условиях в продуктовых гипер- и супермаркетах масочный режим и социальная дистанция соблюдаются по возможности. Предполагаем, что в новогодние праздники ситуация изменится мало, ведь в подобной суете в голове больше вертится список покупок, а не мысль о соблюдении социальной дистанции и маске, которая на всякий случай лежит в кармане куртки или в лучшем случае находится на подбородке.
Второй аспект — выбор подарков для близких. В большинстве случаев из-за широкого ассортимента за подарками люди идут в торговые центры, где после введения QR-кодов посетителей постепенно становится все больше. Например, в ТРЦ «Планета» в прошлые выходные людей было настолько много, что очереди на входе в сам центр, а также у касс и в примерочных тянулись практически до выхода. Однако сравнивая ситуацию с двумя прошлыми рейдами корреспондентов Mkset, в большинстве своем посетители находятся в масках и даже надевают их правильно, согласно рекомендациям Минздрава.
В отдельности отметим, что покупка продуктов к новогоднему столу и подарков усложняется введением QR-кодов для посещения не только в торговых центрах, но и в гипермаркетах площадью более 1000 квадратных метров. Во-первых, при входе уже создаются дополнительные очереди, так как двум проверяющим сложно справиться с потоком посетителей уже сейчас, а многие еще не даже задумывались о покупке новогодних подарков. Во-вторых, как быть непривитым гражданам, неужели их не будут пускать даже в гипермаркеты? Учитывая новогоднюю суету и количество посетителей, возникают сомнения, что QR-коды и другие справки будут проверяться настолько же дотошно, насколько дотошно проводилась перепись в Башкирии.
Новогодние праздники и двухнедельные каникулы у школьников — повод посетить ледовые городки, зимние концерты и погулять в нарядных городских парках. В планах властей открыть городки уже с 1 декабря, которых, по словам регионального министра ЖКХ Алана Марзаева, будет оборудовано по всей Башкирии 1 160 штук. Помимо этого будет создано 756 ледовых катков и установлено более 2200 новогодних елок.
Между тем Роспотребнадзор выпустил памятку о том, как безопасно отпраздновать Новый год. Так, в ведомстве советуют:
Если придерживаться указанных рекомендаций, то, по мнению ведомства, праздник пройдет без последствий в виде положительного теста на COVID-19, однако возможность их соблюдения на примере продуктовых гипермаркетов, торговых центров и общественного транспорта, остается сомнительным. Не трудно заразиться и на массовых мероприятиях, которые в Уфе будут проходить с 20 декабря по 15 января.
Так, по традиции в Новогоднюю ночь запланирован праздничный салют, посмотреть на который традиционно соберутся целыми городами и районами, следовательно, избежать большого скопления народа здесь практически невозможно. К тому же есть сомнения, что кто-то будет проверять соблюдение масочного режима, а уж тем более социальной дистанции.
Невозможно следовать заповедям Роспотребнадзора в полной мере и на мероприятиях, которые проводятся для детей, — это спектакли, концерты, новогодние ёлки и прочие. Так, каждому родителю хочется создать сделать Новый Год для ребенка красочным воспоминанием с подарками и Дед Морозом, потому билеты на подобные мероприятия можно приобрести уже сейчас. Ожидаемо, подобные мероприятия соберут полные залы.
Второй вариант — создать новогоднюю сказку для ребенка — заказать Деда Мороза и Снегурочку на дом. Казалось бы, вариант беспроигрышный, так как контакт с посторонними людьми минимальный. Между тем в предновогодние дни у уфимских аниматоров ежедневно около пяти детских заказов и по одному корпоративу. Стоит отметить, что количество мероприятий в 2021 году в сравнении с празднованием 2020-го, по словам источника Mkset, значительно сократилось. К тому же аниматор признается, что в прошлом году агентство не требовало предъявлять результаты ПЦР-тестов, а на время самой программы маски приходилось снимать.
До Нового года почти шесть недель, а значит ковидные ограничения могут как ослабить, так и ужесточить. Несмотря на принятые в настоящий момент меры и множество ограничений, создавать новогоднюю атмосферу для себя и родных, особенно в период ежедневного гнета пандемии, безусловно, хочется, однако соблюдение мер предосторожности в большей степени зависит от каждого из нас.