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Глава «Промомеда» Белый рассказал о важности следования принципам ESG

17 ноября 2021, 06:18
Фото: promo-med.ru
Основатель ГК «Промомед» Петр Белый рассказал о важности производства препаратов с учетом Целей устойчивого развития ООН и формулы ответственного инвестирования (ESG), включающей в себя заботу об окружающей среде, социальное развитие и корпоративное управление.

Отмечается, что ESG разрабатывалась как ответ на ухудшающееся состояние окружающей среды, глобальное изменение климата, увеличение экономического неравенства между богатыми и бедными странами. Белый рассказал, что видит ESG как систему долгосрочного управления рисками, выходящую за рамки обычного бизнес-плана, пишет bel.ru. И не случайно компания «Промомед» прочно занимает одно из лидирующих мест в стране по стандартам внедрения принципов ESG.

Завод «Биохимик» в Саранске, который является основной производственной площадкой компании, занял шестое место в перечне ведущих производителей лекарственных препаратов по версии Forbes в России. Но в самом начале работы завода в составе ГК «Промомед» его руководству не раз приходилось выслушивать опасения местных жителей, которые боялись, что предприятие будет загрязнять окружающую среду и вредить экологии. И эти опасения основывались не на пустом месте, поскольку оборудование завода было очень старым, и многие жаловались на выбросы и запах лекарств. Однако специалисты «Промомеда» обновили технологии, используемые в производстве еще со времен Советского Союза. В настоящее время «Биохимик» производит современные антибиотики в рамках замкнутого производства полного цикла, которое никаким образом не вредит окружающей среде. По словам гендиректора ООО «Промомед ДМ» Максима Смагина, производство изначально проектируется по высшим мировым стандартам безопасности и экологичности.

А Петр Белый уточнил, что «Промомед» и в дальнейшем планирует придерживаться принципов устойчивого развития, внедренных в корпоративную культуру и этику предприятия. Он пояснил, что факторы ESG включены и в сам процесс принятия управленческих решений, что делает бизнес более прозрачным и понятным для инвесторов. А в будущем компания планирует заняться синтезом собственных веществ и разработкой инновационных лекарств, что в свою очередь снизит зависимость от зарубежных поставщиков и повлияет на снижение стоимости медицинских препаратов. В компании заявили, что это также является важным элементом следования принципам ESG.

В настоящее время «Промомед» работает над созданием комплекса системной защиты от бактериальных и вирусных инфекций, в том числе — над разработкой антиковидных препаратов. В частности, одной из последних разработок компании стала внутривенная форма препарата «Арепливир» для лечения больных средней тяжести и госпитализированных тяжелых пациентов, пишет ТАСС.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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