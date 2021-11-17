Глава «Промомеда» Белый рассказал о важности следования принципам ESG

Завод «Биохимик» в Саранске, который является основной производственной площадкой компании, занял шестое место в перечне ведущих производителей лекарственных препаратов по версии Forbes в России. Но в самом начале работы завода в составе ГК «Промомед» его руководству не раз приходилось выслушивать опасения местных жителей, которые боялись, что предприятие будет загрязнять окружающую среду и вредить экологии. И эти опасения основывались не на пустом месте, поскольку оборудование завода было очень старым, и многие жаловались на выбросы и запах лекарств. Однако специалисты «Промомеда» обновили технологии, используемые в производстве еще со времен Советского Союза. В настоящее время «Биохимик» производит современные антибиотики в рамках замкнутого производства полного цикла, которое никаким образом не вредит окружающей среде. По словам гендиректора ООО «Промомед ДМ» Максима Смагина, производство изначально проектируется по высшим мировым стандартам безопасности и экологичности.