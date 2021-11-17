Глава Башкирии подписал указ о проведении новогодних праздников

На сайте правовой информации был опубликован Указ главы Башкирии о праздновании Нового года в республике. Так, согласно документу, для подготовки и проведения новогодних праздников был создан комитет, во главе которого стоит вице-премьер правительства Азат Бадранов.
Известно, что главам районов были отданы поручения провести противопожарные мероприятия, а также поздравить пожилых граждан, которые находятся в домах-интернатах, а также составить программы мероприятий, посвященных Новому году.
Помимо этого, Минобр и Минтруда Башкирии должны будут приобрести подарки для отличившихся в учебе школьников, детей из многодетных и малоимущих семей, детей-инвалидов, сирот и оставшихся без попечения родителей. Также новогодние подарки необходимо закупить и для детей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел.
Отмечается, что во время новогодних праздников должны проходить при строгом соблюдении антиковидных ограничений. К тому же, на массовых мероприятиях будут присутствовать медики, полицейские и спасатели.
Ранее документ о подготовке к Новому году было опубликовано мэрией Уфы. Согласно плану, до 1 декабря чиновникам необходимо разработать концепцию городского оформления к Новому году, а концепцию по проведению культурно-зрелищных, спортивно-массовых мероприятий — до 6 декабря. Отметим, все новогодние мероприятия в Уфе пройдут с 20 декабря по 15 января.