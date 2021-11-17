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Глава Башкирии подписал указ о проведении новогодних праздников

17 ноября 2021, 07:45
Фото: 1mediainvest.ru
Указ предусматривает приобретение подарков для детей. Подготовка и проведение мероприятий будет осуществляться под руководством премьер-министра Азата Бадранова, сообщается в документе.

На сайте правовой информации был опубликован Указ главы Башкирии о праздновании Нового года в республике. Так, согласно документу, для подготовки и проведения новогодних праздников был создан комитет, во главе которого стоит вице-премьер правительства Азат Бадранов.

Известно, что главам районов были отданы поручения провести противопожарные мероприятия, а также поздравить пожилых граждан, которые находятся в домах-интернатах, а также составить программы мероприятий, посвященных Новому году.

Помимо этого, Минобр и Минтруда Башкирии должны будут приобрести подарки для отличившихся в учебе школьников, детей из многодетных и малоимущих семей, детей-инвалидов, сирот и оставшихся без попечения родителей. Также новогодние подарки необходимо закупить и для детей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел.

Отмечается, что во время новогодних праздников должны проходить при строгом соблюдении антиковидных ограничений. К тому же, на массовых мероприятиях будут присутствовать медики, полицейские и спасатели.

Ранее документ о подготовке к Новому году было опубликовано мэрией Уфы. Согласно плану, до 1 декабря чиновникам необходимо разработать концепцию городского оформления к Новому году, а концепцию по проведению культурно-зрелищных, спортивно-массовых мероприятий — до 6 декабря. Отметим, все новогодние мероприятия в Уфе пройдут с 20 декабря по 15 января.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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