Глава Башкирии подписал указ о проведении новогодних праздников

Помимо этого, Минобр и Минтруда Башкирии должны будут приобрести подарки для отличившихся в учебе школьников, детей из многодетных и малоимущих семей, детей-инвалидов, сирот и оставшихся без попечения родителей. Также новогодние подарки необходимо закупить и для детей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел.