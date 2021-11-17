Газпромбанк Автолизинг помог обновить автопарк компании «Верус»

В настоящее время транспортно-экспедиторская компания осуществляет плановую замену устаревшей и вышедшей из строя техники, а также пополнение парка новыми тягачами, для сцепки с которыми требуются полуприцепы. «В нашем парке на текущий момент 204 сцепки, в роли тягачей в которых выступает техника Scania, Renault и Mercedes-Benz. К 2025 году в планах компании достичь амбициозной цели: нарастить численность автопоездов до 2 000. Нынешняя сделка по приобретению 35 полуприцепов вновь прошла с использованием лизинга как инструмента финансирования. Его преимущества очевидны: нам не пришлось отвлекать значительные средства из оборота компании для покупки, мы смогли продолжить развитие безболезненно для бюджета предприятия. К тому же за последние три-четыре года тягачи выросли в цене более чем вдвое, а прицепная техника — примерно в 1,7 раза, что негативно сказывается на бизнесе перевозчиков и заставляет чаще обращаться к альтернативным способам финансирования», — говорит Никита Штабной, директор по развитию ООО «Верус».