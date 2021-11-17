mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

"Единая Россия" сформирует штаб по контролю над программой капремонта школ

17 ноября 2021, 12:06
Фото: er.ru
“Единая Россия” и Минпросвещения создадут оперштаб для координации программы капитального ремонта школ. В оперативный штаб войдут представители общественности, учащиеся школ, педагоги, родительское сообщество, победители и участники “Большой перемены”.

В регионах отделений “Единой России” вместе с Минпросвещения создадут рабочие группы, которые будут контролировать этапы от проекта ремонта, выполнения экспертиз до приема работ. Об этом пишет nashgorod.ru.

По словам секретаря генсовета партии “Единая Россия” Андрея Турчака, в рамках программы необходимо отремонтировать свыше 7 тысяч школ.

По замечанию Турчака, капитальный ремонт – это еще и новое содержание. Необходимо закупить новое оборудование, мебель, но при этом не все учебные заведения способны сделать это в течение одного календарного года или летних каникул. “Такие группы помогут сориентировать регионы по реализации программ”, – отметил секретарь генсовета «Единой России».

Как в свою очередь напомнил министр просвещения Сергей Кравцов, Владимир Путин поручил привлечь родителей и учащихся к проектированию новых школьных пространств.

“Также у нас идет большой проект по строительству школ – к 2024 году должны построить 1300 новых зданий. Тем самым мы решим вопросы с третьей сменой и не допустим роста второй смены”, – добавил он.

Министр отметил: в проекте бюджета на данные цели запланировано 70 млрд рублей ежегодно, а с учетом регионального финансирования – 100 млрд.

Координатор партпроекта «Новая школа», первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова предложила также решить проблему перевода детей на период выполнения капремонта школы в другие учебные заведения или на удаленное обучение: сегодня школьники часто вынуждены учиться в третью смену.

Среди приоритетных значится также вопрос обеспечения антитеррористической безопасности. Кроме того, “Единая Россия” и Минпросвещения проработают поправки в законопроект о школьной медицине, внесенный в Госдуму от “Единой России” и принятый в первом чтении.

Следует напомнить, что разработать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Владимир Путин поручил на съезде “Единой России” 19 июня. Строительство новых объектов и капитальный ремонт действующих отразили в народной программе партии.

Как сообщается на сайте ER.ru, в конце июля “Единая Россия” передала руководству Минпросвещения реестр из 7200 школ, которым необходим капремонт.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48