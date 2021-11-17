"Единая Россия" сформирует штаб по контролю над программой капремонта школ

По замечанию Турчака, капитальный ремонт – это еще и новое содержание. Необходимо закупить новое оборудование, мебель, но при этом не все учебные заведения способны сделать это в течение одного календарного года или летних каникул. “Такие группы помогут сориентировать регионы по реализации программ”, – отметил секретарь генсовета «Единой России».