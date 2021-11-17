"Единая Россия" сформирует штаб по контролю над программой капремонта школ

В регионах отделений “Единой России” вместе с Минпросвещения создадут рабочие группы, которые будут контролировать этапы от проекта ремонта, выполнения экспертиз до приема работ. Об этом пишет nashgorod.ru.
По словам секретаря генсовета партии “Единая Россия” Андрея Турчака, в рамках программы необходимо отремонтировать свыше 7 тысяч школ.
По замечанию Турчака, капитальный ремонт – это еще и новое содержание. Необходимо закупить новое оборудование, мебель, но при этом не все учебные заведения способны сделать это в течение одного календарного года или летних каникул. “Такие группы помогут сориентировать регионы по реализации программ”, – отметил секретарь генсовета «Единой России».
Как в свою очередь напомнил министр просвещения Сергей Кравцов, Владимир Путин поручил привлечь родителей и учащихся к проектированию новых школьных пространств.
“Также у нас идет большой проект по строительству школ – к 2024 году должны построить 1300 новых зданий. Тем самым мы решим вопросы с третьей сменой и не допустим роста второй смены”, – добавил он.
Министр отметил: в проекте бюджета на данные цели запланировано 70 млрд рублей ежегодно, а с учетом регионального финансирования – 100 млрд.
Координатор партпроекта «Новая школа», первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова предложила также решить проблему перевода детей на период выполнения капремонта школы в другие учебные заведения или на удаленное обучение: сегодня школьники часто вынуждены учиться в третью смену.
Среди приоритетных значится также вопрос обеспечения антитеррористической безопасности. Кроме того, “Единая Россия” и Минпросвещения проработают поправки в законопроект о школьной медицине, внесенный в Госдуму от “Единой России” и принятый в первом чтении.
Следует напомнить, что разработать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Владимир Путин поручил на съезде “Единой России” 19 июня. Строительство новых объектов и капитальный ремонт действующих отразили в народной программе партии.
Как сообщается на сайте ER.ru, в конце июля “Единая Россия” передала руководству Минпросвещения реестр из 7200 школ, которым необходим капремонт.