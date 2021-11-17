mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Александр Сидякин назначен врио руководителя ЦИК «Единой России»

17 ноября 2021, 17:00
Фото: соцсети
Как ранее сообщал Mkset, Александр Сидякин покидает Башкортостан в связи с новым назначением. Предложение возглавить центральный исполнительный комитет «Единой России» ему сделал Дмитрий Медведев на заседании президиума партии.

Стало известно, что руководителю администрации главы Башкирии Александру Сидякину предложили кресло руководителя Центрального исполкома «Единой России». Как сообщает телеграм-канал «Единая Россия. Официально», занять данную должность Сидякину предложил Дмитрий Медведев.

— На позиции руководителя должен быть человек деятельный, подготовленный. Я думаю, вы отвечаете этим характеристикам. Подпишу представление, чтобы назначить вас до проведения Съезда партии — там будет принято окончательное решение», — сказал Дмитрий Медведев.

Сам Александр Сидякин заявил, что к вызовам готов.

— Партия для меня родная. Я был членом Президиума Генсовета, занимался проблемами ЖКХ. Понятные мне люди, задачи амбициозные. Единая Россия выиграла выборы с хорошим результатом. Но как говорят, следующая избирательная кампания начинается на следующий день после подведения итогов. Поэтому впереди много работы. Это и задачи 2024 года и 2026-го. К вызовам я готов. И если доверие будет оказано, то я не подведу», — сказал Александр Сидякин на встрече с Председателем партии Дмитрием Медведевым.

Окончательное решение о назначении будет принято на съезде партии четвертого декабря.

Ранее источники Mkset сообщали, что Александр Сидякин в ближайшее время покинет должность руководителя администрации главы Башкирии, в связи с предложением возглавить Центральный исполнительный комитет «Единой России».

#Новости#Элина Сайфранова#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48