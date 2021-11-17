Александр Сидякин назначен врио руководителя ЦИК «Единой России»

— Партия для меня родная. Я был членом Президиума Генсовета, занимался проблемами ЖКХ. Понятные мне люди, задачи амбициозные. Единая Россия выиграла выборы с хорошим результатом. Но как говорят, следующая избирательная кампания начинается на следующий день после подведения итогов. Поэтому впереди много работы. Это и задачи 2024 года и 2026-го. К вызовам я готов. И если доверие будет оказано, то я не подведу», — сказал Александр Сидякин на встрече с Председателем партии Дмитрием Медведевым.