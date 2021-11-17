Александр Сидякин назначен врио руководителя ЦИК «Единой России»

Стало известно, что руководителю администрации главы Башкирии Александру Сидякину предложили кресло руководителя Центрального исполкома «Единой России». Как сообщает телеграм-канал «Единая Россия. Официально», занять данную должность Сидякину предложил Дмитрий Медведев.
— На позиции руководителя должен быть человек деятельный, подготовленный. Я думаю, вы отвечаете этим характеристикам. Подпишу представление, чтобы назначить вас до проведения Съезда партии — там будет принято окончательное решение», — сказал Дмитрий Медведев.
Сам Александр Сидякин заявил, что к вызовам готов.
— Партия для меня родная. Я был членом Президиума Генсовета, занимался проблемами ЖКХ. Понятные мне люди, задачи амбициозные. Единая Россия выиграла выборы с хорошим результатом. Но как говорят, следующая избирательная кампания начинается на следующий день после подведения итогов. Поэтому впереди много работы. Это и задачи 2024 года и 2026-го. К вызовам я готов. И если доверие будет оказано, то я не подведу», — сказал Александр Сидякин на встрече с Председателем партии Дмитрием Медведевым.
Окончательное решение о назначении будет принято на съезде партии четвертого декабря.
Ранее источники Mkset сообщали, что Александр Сидякин в ближайшее время покинет должность руководителя администрации главы Башкирии, в связи с предложением возглавить Центральный исполнительный комитет «Единой России».