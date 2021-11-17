Адвокат Лилии Чанышевой предложил внести за нее залог в один миллион рублей

В настоящий момент в Верховном суде Башкирии рассматривается апелляционная жалоба адвокатов соратницы Навального и координатора штаба политика. Защита просит суд избрать меру пресечения Чанышевой не связанную с лишением свободы. Ранее, 9 ноября, Кировский районный суд, арестовал ее на два месяца. В настоящий момент она находится в изоляторе временного содержания при УМВД по республике Башкортостан и ожидает этапирование в СИЗО-6 города Москвы.