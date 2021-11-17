Адвокат Лилии Чанышевой предложил внести за нее залог в один миллион рублей

В настоящий момент в Верховном суде Башкирии рассматривается апелляционная жалоба адвокатов соратницы Навального и координатора штаба политика. Защита просит суд избрать меру пресечения Чанышевой не связанную с лишением свободы. Ранее, 9 ноября, Кировский районный суд, арестовал ее на два месяца. В настоящий момент она находится в изоляторе временного содержания при УМВД по республике Башкортостан и ожидает этапирование в СИЗО-6 города Москвы.
В ходе заседания адвокат Сергей Макаренко предложил внеси за Чанышеву залог в размере одного миллиона рублей из личных средств, предоставив суду выписку из банка в качестве подтверждения наличия у него денежных средств.
- Залог - это адекватная мера пресечения. Суд ничем не рискует, - говорит Макаренко.
Кроме того, адвокаты предоставили суду были письменные поручительства, в том числе журналистов "Эха Москвы" Татьяны Фельгенгауэр, Александра Плющева, главного редактора "Дождя" Тихона Дзядко, Андрея Лошака и политолога Екатерина Шульман