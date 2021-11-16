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Жителям 14 районов Башкирии взнос за капремонт включат в единую платежку

16 ноября 2021, 11:12
Фото: 1mediainvest.ru
Новые платежные документы жители Архангельского, Белокатайского, Благоварского и еще 11 районов получат уже ноябре. Районам, которые не вошли в данный перечень, продолжат приходить отдельные платежки.

Так, единый платежный документ жителям Архангельского, Белокатайского, Благоварского, Дуванского, Иглинского, Кармаскалинского, Кигинского, Кушнаренковского, Мечетлинского, Нуримановского, Салаватского, Уфимского, Чишминского, Белорецкого районов придет уже в ноябре. Власти отмечают, что квитанция для оплаты взносов на капремонт отдельно приходить уже не будет. Отныне собственники будут вносить средства по указанным в едином документе реквизитам.

Важно, в случае оплаты позднее 20 ноября данный платеж будет отражен в Едином платежном документе за декабрь 2021 года.

Что касается жителей оставшихся районов Башкирии, то взнос на капитальный ремонт будет производиться как обычно отдельным платежным документом.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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