Жителям 14 районов Башкирии взнос за капремонт включат в единую платежку

Так, единый платежный документ жителям Архангельского, Белокатайского, Благоварского, Дуванского, Иглинского, Кармаскалинского, Кигинского, Кушнаренковского, Мечетлинского, Нуримановского, Салаватского, Уфимского, Чишминского, Белорецкого районов придет уже в ноябре. Власти отмечают, что квитанция для оплаты взносов на капремонт отдельно приходить уже не будет. Отныне собственники будут вносить средства по указанным в едином документе реквизитам.
Важно, в случае оплаты позднее 20 ноября данный платеж будет отражен в Едином платежном документе за декабрь 2021 года.
Что касается жителей оставшихся районов Башкирии, то взнос на капитальный ремонт будет производиться как обычно отдельным платежным документом.