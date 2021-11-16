Жителям 14 районов Башкирии взнос за капремонт включат в единую платежку

Так, единый платежный документ жителям Архангельского, Белокатайского, Благоварского, Дуванского, Иглинского, Кармаскалинского, Кигинского, Кушнаренковского, Мечетлинского, Нуримановского, Салаватского, Уфимского, Чишминского, Белорецкого районов придет уже в ноябре. Власти отмечают, что квитанция для оплаты взносов на капремонт отдельно приходить уже не будет. Отныне собственники будут вносить средства по указанным в едином документе реквизитам.