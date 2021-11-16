ВКонтакте провела финал IT-марафона «Вездекод»

«IT-марафон „Вездекод“ появился в 2020 году, когда все офлайн-мероприятия были невозможны и мы отказались от нашего традиционного хакатона. Тогда мы решили поддержать разработчиков, устроив двухнедельный онлайн-марафон с заданиями по мобильной, веб-разработке и дизайну. Эксперимент оказался удачным — мы собрали в три раза больше участников, чем планировали. Поэтому в новом сезоне мы сделали „Вездекод“ ещё масштабнее: добавили денежные призы, провели туры в разных городах России и расширили темы заданий. С некоторыми темами участники сталкивались впервые — но в этом и прелесть соревнований. Ведь чтобы стать востребованным специалистом, нужно уметь быстро переключаться с одной задачи на другую и иметь базовые знания в разных направлениях IT».