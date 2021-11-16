В Уфе зоопарку «Саванна» создали нечеловеческие условия, хотя звери живут в комфорте

В тексте утверждается, что со стороны администрации Уфы против зверинца постоянно чинятся препятствия, а именно отключается электричество в зимний период. В свою очередь заметим, что зоолунапарк уже давно круглый год работает на генераторах электроэнергии., об этом Mkset этим летом рассказал сам директор парка Армен Хачатурян. Mkset и в этот раз связался с Хачатуряном, для того, чтобы узнать как развивается ситуация, однако он заявил, что с момента предыдущего общения с корреспондентом не изменилось ровным счетом ничего. Как обстояла ситуация, а значит и то как она обстоит сейчас можно прочесть здесь.