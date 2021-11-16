В Уфе зоопарку «Саванна» создали нечеловеческие условия, хотя звери живут в комфорте

Сегодня, 16 ноября на своей странице в социальной сети Кристина Абрамичева сообщила о том, что в адрес зоолунапарка, в котором обитают множество диких кошек, волки, медведи и другие экзотические животные, администрацией Уфы было направлено требование немедленно освободить участок, об этом было известно и ранее, но на этот раз к общественнице с просьбой привлечь внимание к происходящему обратились зоозащитники, которые переживают за животных
Mkset уже писал о зоолунапарке и его проблемах, и имеет представление о том, что происходит в зверинце. По словам источника Абрамичевой после принятия закона о запрете передвижных зоопарков на «Саванну» стали всячески давить, однако нарушений помимо тесноватых клеток для животных так и не нашли. Корреспондент Mkset инкогнито побывал в зверинце летом 2021 года, где увидел весьма ухоженных зверей и пообщался с работниками зоопарка, которые оставили впечатление людей которые действительно любят своих диких питомцев.
– В настоящий момент зоопарк не может работать как передвижной так как это запрещено законом, он не может переехать, и как результат единственным последствием такого решения становится либо выпуск зверей на волю где они погибнут, либо усыпление, либо транспортировка куда-то (но маленькие котята ее не переживут), где также будет отказано в размещении передвижного зоопарка, – пишут зоозащитники, при этом сам Хачатурян заявил корреспонденту Mkset, что сейчас активно получают лицензии не так давно запрещенные контактные зоопарки, в то время как его «Саванну» продолжают давить со всех сторон.
В письме опубликованном общественницей пересказаны и бюрократические конфликта владельца зоолунапарка Армена Хачатуряна и городских властей.
В тексте утверждается, что со стороны администрации Уфы против зверинца постоянно чинятся препятствия, а именно отключается электричество в зимний период. В свою очередь заметим, что зоолунапарк уже давно круглый год работает на генераторах электроэнергии., об этом Mkset этим летом рассказал сам директор парка Армен Хачатурян. Mkset и в этот раз связался с Хачатуряном, для того, чтобы узнать как развивается ситуация, однако он заявил, что с момента предыдущего общения с корреспондентом не изменилось ровным счетом ничего. Как обстояла ситуация, а значит и то как она обстоит сейчас можно прочесть здесь.
Был подан иск об оспаривании отказа в предоставлении участка большей площади для стационарного зоопарка ,сейчас дело в Арбитражном суде ,в деле участвует прокурор природоохранной прокуратуры, который подтвердил в процессе что кроме тесных клеток других нарушений нет, звери в хорошем состоянии.письмо зоозащитников
Примечателен тот факт, что сообщение в защиту зоопарка Кристине Абрамичевой предоставили зоозащитники, которые по закону жанра априори выступают против содержания зверей в неволе, однако на этот раз они негодуют по причине того, что из-за бюрократических конфликтов могут пострадать звери и недавно родившиеся тигрята, которые попросту не переживут транспортировки в зоопарк другого города зимой.
Нам необходимо привлечь внимание к этому делу, чтобы добиться переговоров с властями для обсуждения вопроса выделения участка для создания зверям больших вольеров на большом участке в стационарном зоопарке.письмо зоозащитников
Ситуацию довели до абсурда. У нас нету ни электричества, ни воды, зато есть регулярные проверки, в ходе которых постоянно находят какие-то пусть мелкие, но недочеты. Очередное заседание Арбитражного суда состоится в конце ноября, однако чего от него ожидать я не знаю. Каждая структура делает свою работу, а нам работать не дают, ведь без электричества мы даже не можем подключить онлайн-кассу и до сих пор работаем по билетам. Но уедем ли мы отсюда или же нет решит суд. Армен Хачатурян