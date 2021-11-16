В Уфе школьник бежал три остановки до школы из-за оплаты по карте «Алга»

В комментариях на странице главы Башкирии появилась жалоба на водителя городского транспорта маршрута № 224, из-за которого ребенку пришлось бежать три остановки до школы. Автор жалобы - мама самого ребенка. Так, женщина сообщила, что водитель отказался принимать оплату по карте «Алга» и провез школьника на три остановки дальше.
— Когда прекратиться произвол водителей маршруток! Сегодня водитель 224 маршрута не принял у ребенка карту «Алга», и провез его на три остановки дальше, в итоге ребенок опоздал на целый урок! Кто отвечает за этот беспредел и хамство водителей? В семь утра бежать три остановки ребенку! Самим выходить на самосуд, — возмущается женщина.
После чего, сообщение «о произволе водителей» было направлено в управление транспорта и связи Уфы, где возмущенной маме постараются ответить до 18 ноября.