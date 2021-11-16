В Уфе школьник бежал три остановки до школы из-за оплаты по карте «Алга»

— Когда прекратиться произвол водителей маршруток! Сегодня водитель 224 маршрута не принял у ребенка карту «Алга», и провез его на три остановки дальше, в итоге ребенок опоздал на целый урок! Кто отвечает за этот беспредел и хамство водителей? В семь утра бежать три остановки ребенку! Самим выходить на самосуд, — возмущается женщина.