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В Уфе школьник бежал три остановки до школы из-за оплаты по карте «Алга»

16 ноября 2021, 04:35
Фото: transportnaya-karta-alga.ru
Водитель маршрутки отказался принимать карту «Алга» у ребенка и высадил его на три остановки дальше школы. Об этом сообщила мать ребенка в социальных сетях Радия Хабирова.

В комментариях на странице главы Башкирии появилась жалоба на водителя городского транспорта маршрута № 224, из-за которого ребенку пришлось бежать три остановки до школы. Автор жалобы - мама самого ребенка. Так, женщина сообщила, что водитель отказался принимать оплату по карте «Алга» и провез школьника на три остановки дальше.

— Когда прекратиться произвол водителей маршруток! Сегодня водитель 224 маршрута не принял у ребенка карту «Алга», и провез его на три остановки дальше, в итоге ребенок опоздал на целый урок! Кто отвечает за этот беспредел и хамство водителей? В семь утра бежать три остановки ребенку! Самим выходить на самосуд, — возмущается женщина.

После чего, сообщение «о произволе водителей» было направлено в управление транспорта и связи Уфы, где возмущенной маме постараются ответить до 18 ноября.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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