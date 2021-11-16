В Уфе 20-летняя мать довела троих детей до хронических заболеваний голодом и грязью

Из-за того, что большую часть времени молодая трижды мама проводила в объятиях зеленого змия, дети ее плохо и нерегулярно питались и находились в антисанитарных условиях. Последствия не заставили себя ждать – у её детей в возрасте от года до трех лет были обнаружены хронические заболевания. Сейчас дети в безопасности, их поместили в социальное учреждение.