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В Уфе 20-летняя мать довела троих детей до хронических заболеваний голодом и грязью

16 ноября 2021, 10:41
Фото: 1mediainvest
16 ноября Прокуратура Калининского района Уфы утвердила обвинительный акт в отношении матери, которая вместо воспитания детей распивала спиртное, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Башкирии.

16 ноября в пресс-службе надзорного ведомства Башкирии сообщили о том, что 20-летняя уфимка, которая в столь молодом возрасте успела стать многодетной матерью, предстанет перед судом. Выяснилось, что родительским обязанностям, а именно содержанию, воспитанию и обучению своих чад, женщина предпочитала досуг с горячительными напитками.

Из-за того, что большую часть времени молодая трижды мама проводила в объятиях зеленого змия, дети ее плохо и нерегулярно питались и находились в антисанитарных условиях. Последствия не заставили себя ждать – у её детей в возрасте от года до трех лет были обнаружены хронические заболевания. Сейчас дети в безопасности, их поместили в социальное учреждение.

Стоит отметить и то, что это не первый раз когда многодетная мать попала в поле зрения правоохранительных органов, так женщина уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, но выводов не сделала и продолжила выпивать и игнорировать материнские обязанности.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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